Calcio, il presidente della Lega di Serie A Dal Pino positivo (asintomatico) al Covid-19

Altri casi positivi al Covid-19 nel calcio italiano. Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, ha contratto il famigerato Coronavirus, come riportato da tutti i più autorevoli organi di stampa.

Nella giornata di lunedì, Dal Pino aveva partecipato all’incontro con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina in video-conferenza, essendo già in isolamento presso la propria abitazione e non avendo alcun sintomo. Pertanto, il n.1 della Lega si è attenuto alla procedura del tanto discusso protocollo sanitario, oggetto del contendere in ambito sportivo per quanto accaduto nel match tra Juventus e Napoli, con l’annullamento della partita per via dell’assenza del club partenopeo legata ad alcuni contagi nella formazione campana.

Loading...

Loading...

In questo contesto così particolare, Gravina è risultato comunque negativo al tampone, ma ha deciso di mettersi anch’egli in isolamento volontario per i contatti avuti con Dal Pino negli ultimi giorni.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse