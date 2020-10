Calcio, Vincenzo Spadafora sul protocollo FIGC: “E’ giusto, va osservato con rigore”

Non ci sono cambiamenti o correzioni da apportare al famoso protocollo FIGC: è questa l’indicazione che arriva dal confronto che c’è stato tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Nonostante dunque tutte le polemiche che ci sono state in merito al caso di Juventus-Napoli, match di Serie A annullato perchè la compagine partenopea non si è presentata, visto lo stato di isolamento fiduciario per i casi positivi al Covid-19 nel roster. Le ipotesi sono molte e il club campano rischia la sconfitta a tavolino (3-0). Tuttavia, c’è un discorso legato all’impossibilità della squadra di muoversi dal luogo di isolamento in cui è. Una situazione, dunque, di non facile risoluzione.

Spadafora, però, da questo punto di vista sembra avere pochi dubbi: “Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore“. A queste parole si è associato anche Gravina: “Crediamo molto in questo protocollo che abbiamo voluto è difeso. Se tutti abbiamo a cuore la tutela della salute e il protocollo viene rispettato da tutti nella sua integrità, credo che possiamo stare tranquilli che il campionato si può disputare e svolgere in sicurezza. Certo se cominciano ad esserci delle falle e qualcuno sbaglia allora quel qualcuno deve pagare“, le considerazioni del n.1 della FIGC (fonte: Ansa).

Foto: LaPresse