Calcio, gli stadi tornano a porte chiuse con il nuovo DPCM

L’aumento dei contagi per il Covid-19 ha costretto il Governo italiano a prendere dei provvedimenti. Maggiori restrizioni in vista per tutti e anche per lo sport ci saranno delle limitazioni. In ambito calcistico, ci sarà un ritorno al recente passato negli stadi.

Come è stato specificato, l’attività sportiva di tutti gli atleti di vertice resta, ma a porte chiuse. Non sarà più possibile per i tifosi assistere dal vivo agli eventi, al contrario di quanto definito dall’ultimo decreto che aveva riaperto gli impianti a mille tifosi in occasione di eventi all’aperto, come ad esempio in Serie A e a 200 in occasione di manifestazioni al chiuso. Pertanto gli stadi torneranno a essere deserti, con ingresso consentito solo agli addetti ai lavori

Loading...

Loading...

In questo nuovo decreto non sono consentite aperture alle Regioni che avrebbero potuto consentire una percentuale del 15% di presenze complessive rispetto all’intera capienza dello stadio precedentemente. Le attività professionistiche sono consentite esclusivamente senza pubblico e non vi sono possibilità di deroghe particolari a quanto pare.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse