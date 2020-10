Calcio femminile, Serie A 2020-2021: poker della Juventus contro la Fiorentina, pari tra Roma e Inter, Sassuolo vittorioso

Va in archivio la quinta giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021. Ultimi tre incontri disputati quest’oggi che hanno delineato la classifica generale. Si parte dalla sfida di cartello di Vinova tra la Juventus e la Fiorentina. Le bianconere si sono imposte con un perentorio 4-0, grazie alle realizzazioni di Girelli al 4′, Maria al 15′, Bonansea al 66′ e Hurtig al 80′. Un punteggio pesante per le viola, condizionate dall’espulsione al 17′ di Quinn. Con questo risultato le campionesse d’Italia si confermano a punteggio pieno, salendo a quota 15 punti, mentre le gigliate devono subire il secondo ko consecutivo in campionato, scendendo in quinta piazza.

Alle spalle della Juve, distante 2 lunghezze, c’è il Sassuolo. Le neroverdi di Piovani hanno battuto 1-0 la San Marino Academy grazie a una marcatura di Pirone all’82’. Pari 1-1 invece tra Inter e Roma: Serturini ha sbloccato il risultato per le ospiti nei minuti di recupero del primo tempo e Marinelli ha risposto al 69′. Beneamata in dieci negli ultimi 20′ di match per l’espulsione (doppia ammonizione) di Brustia. Con questo score, giallorosse seste con 8 punti, immediatamente davanti alle nerazzurre con 7.

Foto: Francesco Scaccianoce / LPS