Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2022: la Danimarca ai raggi X. Pernille Harder la stella di un collettivo molto forte

Domani la Nazionale italiana di calcio femminile si appresta a vivere un pomeriggio di passione, visto che alle ore 17.30 allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli affronterà la Danimarca: non un match qualunque, ma il primo atto del doppio confronto che mette in palio un pass per gli Europei 2022.

Nel girone B di qualificazione, infatti, entrambe le formazioni sono state fin qui assolutamente impeccabili: 8 vittorie in altrettante partite per la Danimarca, 7 successi in altrettanti match per l’Italia (che deve anche recuperare la sfida con Israele). Insomma, il primo posto nel girone è chiaramente un affare a due e sarà assegnato in base all’esito del confronto odierno e del successivo replay di Viborg (1 dicembre). In caso di arrivo a pari punti, sarà decisiva la differenza reti, ambito nel quale al momento non c’è gara: +45 per le danesi, +22 per le azzurre.

Milena Bertolini lo ha detto chiaramente: i favori del pronostico sono dalla parte delle scandinave, vice-campionesse d’Europa in carica. Un’ulteriore difficoltà per la squadra italiana è data dalle recenti positività al Covid-19 emerse tra le convocate, a partire da Alia Guagni. Certamente non il presupposto migliore per affrontare una corazzata come la Danimarca. La stella delle biancorosse è Pernille Harder: la ventisettenne, che quest’estate è approdata al Chelsea dopo tre stagioni trionfali al Wolfsburg, ha vinto il premio UEFA come miglior giocatrice dell’anno e ha già realizzato otto reti nelle qualificazioni a Euro 2022. Alle spalle della fortissima attaccante c’è però un collettivo solido e ben messo in campo da Lars Sondergaard: un avversario di altissimo livello, l’Italia sarà chiamata all’impresa.

Foto: LaPresse