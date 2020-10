Calcio femminile, l’Italia non supera l’esame Danimarca: si complica il cammino verso gli Europei 2022

Troppa Danimarca per l’Italia. È questo il verdetto che è arrivato ieri pomeriggio allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli: le azzurre, per quanto volenterose e indomite, sono ancora inferiori alle fortissime danesi, vice-campionesse d’Europa e a punteggio pieno nel Girone B di qualificazione alla rassegna continentale prevista in Inghilterra per il 2022. Ora che il primo posto sembra ormai avviatosi verso la Scandinavia, alla formazione di Milena Bertolini restano comunque altre carte in mano per conquistare il pass per gli Europei: essere tra le tre migliori seconde dei nove gironi di qualificazione oppure tentare la via dei playoff.

Il match di ieri era il primo atto di un vero e proprio spareggio per la leadership nel raggruppamento: entrambe le squadre arrivavano a quest’appuntamento a punteggio pieno (otto vittorie per la Danimarca, sette per l’Italia). La differenza reti (+45 per le danesi, +22 per le azzurre) e la maggiore qualità di alcuni elementi facevano pendere la bilancia dalla parte delle biancorosse già prima della sfida, e il pronostico è stato rispettato fin da subito. Come confessato dalla stessa Bertolini, l’Italia non ha approcciato bene a quest’incontro e la strada, resa già impervia dalle assenze di Guagni, Gama e Bergamaschi, è diventata una salita ripidissima dopo appena 20′. Il tempo necessario alle ospiti per presentarsi con autorità: Soerensen al 7′ (grazie a un errore di Giuliani) e Nadim al 17′ su assist di Harder hanno subito evidenziato la discrepanza tra le due formazioni.

L’Italia ha avuto il merito di non demordere, anzi ha cominciato ad esprimersi meglio, puntando sul gioco palla a terra e sul fraseggio corto. Le azzurre sono anche riuscite a procurarsi qualche buona chance per riaprire l’incontro, ma al 47′ una micidiale ripartenza danese, chiusa ancora da Nadim, ha scritto la parola fine sul match con un tempo di anticipo. L’Italia non si è disunita ma ha continuato a giocare e al 59′ si è quantomeno tolta la soddisfazione di segnare la rete della bandiera (primo gol subito dalle scandinave in queste qualificazioni a Euro 2022) con Valentina Giacinti. Troppo tardi: inutili gli assalti finali, la Danimarca vince e con merito.

Foto: LPS / Lisa Guglielmi