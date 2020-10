Calcio femminile, le migliori italiane della 5ª giornata di Serie A. Giacinti e Girelli bomber di razza, Pirone ancora decisiva

È tempo di valutazioni per quanto concerne la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio femminile. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori italiane che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata appena conclusasi.

Valentina Giacinti (Milan): è la principale protagonista del successo rossonero ad Empoli. L’attaccante della Nazionale al 23′ serve a Jane l’assist dell’1-0 e all’81’ raccoglie un lancio di Dowie per involarsi verso la porta avversaria e scrivere la parola fine sul match, confermandosi una garanzia in fase realizzativa.

Cristiana Girelli (Juventus): dopo aver deciso il big match contro il Milan di lunedì scorso, la numero 10 bianconera mette la propria immancabile firma anche sulla rotonda vittoria per 4-0 contro la Fiorentina. E’ proprio lei, infatti, ad aprire le marcature dopo 4′ di gioco, smarcandosi magistralmente sugli sviluppi di un corner e andando a segno con il piatto destro.

Barbara Bonansea (Juventus): nel successo contro la Viola risponde presente anche la numero 11 bianconera, che sigla la rete del 3-0 al 66′. Anche in quest’occasione Girelli è fondamentale nell’assistere la compagna di reparto, che si fa trovare pronta e realizza con un preciso diagonale di destro.

Valeria Pirone (Sassuolo): è ancora la bomber di Torre del Greco a far volare le neroverdi, che si confermano al secondo posto in classifica. L’attaccante della squadra emiliana risolve la complicata sfida contro il San Marino al minuto 82′, quando con un colpo di testa tramuta in rete un ottimo cross dalla destra e sigla così il quarto gol in campionato.

Gloria Marinelli (Inter): è lei a salvare le nerazzurre dalla sconfitta interna contro la Roma. Al 70′, infatti, imbeccata in profondità da un lancio dalle retrovie, la ventiduenne nata ad Agnone è partita in solitaria e ha fatto partire un bolide che si è insaccato in rete per l’1-1 finale. Un gol da applausi.

Foto: LaPresse