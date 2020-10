Basket, tutti negativi i tamponi fatti ai giocatori dell’Olimpia Milano dopo il match con l’Asvel

Tutti i giocatori dell’Olimpia Milano sono risultati negativi al Covid dopo i tamponi fatti in seguito al match di Eurolega contro i francesi dell’Asvel. Lo riporta Realolimpiamilano.com. I meneghini, dunque, potranno prendere parte al prossimo match della massima competizione continentale in programma tra due giorni, in Grecia, contro l’Olympiacos Pireo. Un’ottima notizia per l’Armani dato che vedere vanificato l’ottimo momento di forma che stanno vivendo, a causa del virus, sarebbe stato veramente un peccato.

Ricordiamo che l’Asvel, negli ultimi due giorni, sta facendo parlare parecchio di sé per la leggerezza con cui ha trattato il problema Covid. L’allenatore e due giocatori del sodalizio francese sono risultati positivi appena un giorno dopo essere scesi in campo contro i meneghini. Oltretutto, nel match di campionato contro Cholet hanno fatto scendere in campo Norris Cole che era in attesa di ricevere il risultato del test (poi, peraltro, rivelatosi positivo).

