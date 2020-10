Volley femminile, le migliori italiane della quarta giornata di A1. Che battaglia a distanza tra Orro e Malinov! Melli e Villani: che sorprese!

ALESSIA ORRO: La mente della Saugella che affonda Novara è lei, l’alzatrice brianzola che distribuisce il gioco con sapienza e impreziosisce la sua prova eccellente con 5 punti, di cui 3 arrivano a muro.

LAURA PARTENIO: Bella partita in attacco per la schiacciatrice di Casalmaggiore che non lascia scampo a Perugia. Mette a terra 10 palloni, tutti in attacco dove chiude con il 53% di positività. Meno bene in ricezione dove si ferma al 33%

LAURA MELANDRI: C’è anche la sua firma nella vittoria di Casalmaggiore su Perugia. E’ implacabile a muro dove colleziona ben 5 dei 10 punti messi a segno. Chiude con un buon 67% in attacco e piazza anche un ace.

OFELIA MALINOV: Se Orro chiama, Malinov risponde in questa lunga volata azzurra. La alzatrice di Scandicci guida la Savino del Bene alla netta vittoria nel derby fiorentino aggiungendo alla gestione del gioco anche 4 punti, 2 dei quali conquistati a muro.

GIORGIA ZANNONI: Presa di mira non troppo frequentemente dalle battitrici di Chieri, il libero di Cuneo chiude con un esaltante 85% in difesa e dà il suo importante contributo anche in difesa.

FRANCESCA VILLANI: Prova sontuosa in ricezione dove arriva un 61% in una partita chiusa con 18 punti all’attivo, il 43% in attacco e 2 muri. Chieri va vicina al colpaccio nel derby ma si deve accontentare di un solo punto.

SARAH FAHR: 15 punti per la giovane centrale che si conferma in un grande momento. Chiude la sua fatica con il 75% in attacco, 4 muri e 2 ace. Sarà anche più facile giocare con la maglia di Conegliano ma lei sta facendo di tutto per dimostrare di meritarla quella maglia.

PAOLA EGONU:; Immancabile. Non straripante come in altre occasioni ma, proprio per questo, ancora più meritevole di stare qui con i suoi 10 punti fatti in scioltezza, un muro e un ace e il 53% in attacco. Fa bene anche quando si “riposa”.

GIULIA MELLI: E’ lei a rappresentare il Trentino che si prende la terza vittoria stagionale travolgendo Bergamo. Chiude la sua prova con 11 punti in tre set, il 58% in attacco e il 60% in ricezione.

Foto LM/LPS/Lisa Guglielmi