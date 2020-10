Calcio femminile, Italia-Danimarca 1-3: qualificazioni Europei 2021, le azzurre crollano in casa. Il cammino si complica

L’Italia è stata sconfitta dalla Danimarca per 3-1 nelle qualificazioni agli Europei 2021 di calcio femminile. Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli le azzurre si sono dovute arrendere nettamente alla compagine nordica, dopo essere andate subito in svantaggio e aver chiuso il primo tempo sotto 0-2. Lo 0-3 in avvio di ripresa ha gelato definitivamente le padrone di casa, brave comunque a segnare il gol della bandiera con Giacinti. Le ragazze di Milena Bertolini sono così incappate nella prima sconfitta dopo aver infilato sette vittorie consecutive e dicono praticamente addio al sogno di concludere il girone al primo posto.

La nostra Nazionale è ora seconda in classifica a sei punti di distacco dalla capolista Danimarca (a punteggio pieno), l’Italia deve ancora recuperare la sfida con Israele (vittoria annunciata) e dovrà incrociare la Danimarca in trasferta (1° dicembre, quella è l’unica partita che manca alle biancorosse). In caso di mancato primo posto, per qualificarsi direttamente agli Europei bisognerà sperare di essere tra le tre migliori seconde su nove raggruppamenti, altrimenti bisognerà andare a conquistare il biglietto tramite i play-off.

Bertolini punta su un 4-4-2 con Girelli e Giacinti a comporre il tandem d’attacco, Bonansea e Cernoia sulle fasce, chiavi di centrocampo affidate a Giugliano e Rosucci. Linea difensiva con Bartolini e Boattini sugli esterni, Linari e Salvai al centro davanti all’estremo difensore Giuliani. Tra le fila della nostra Nazionale ci sono purtroppo tante defezioni di lusso: Guagni, Gama, Bergamaschi, Polli non erano disponibili. Sondergaard risponde con un 3-4-3: Larsen, Harder, Nadim a formare il tridente offensivo; Soerensen, Troesgaard, Pedersen, Svava a centrocampo; difesa con Sevecke, Boye Soerensen, Veje davanti al portiere Abel.

La Danimarca parte a razzo e al 7′ passa in vantaggio: errore di Giuliani e gol diretto di Soeresen dal calcio d’angolo. Le padrone di casa vanno in confusione, la difesa traballa e al 17′ le ospiti raddoppiano: Bonansea perde palla, verticalizzazione immediata per Harder, cross in mezzo per Nadim che insacca con un bel tiro al volo. Le azzurre soffrono troppo sulle corsie esterne, commettono troppi errori in fase di impostazione e non riescono a costruire delle vere e proprie azioni.

La Danimarca amministra con grandissima tranquillità. Sul finire del primo tempo Bonansea e Giacinti hanno un doppio sussulto, ma le loro conclusioni sono imprecise. In avvio di ripresa la Danimarca cala il tris: ripartenza micidiale e rete di Nadim per il 3-0. Al 47′ sembra tutto finito, ma l’Italia ci mette comunque il cuore e al 59′ accorcia le distanze: Bonansea serve un bel pallone a Giacinti che, alle spalle della difesa avversaria, realizza da vera rapace d’area di rigore. L’Italia prova a crederci con grande caparbietà, al 63′ entra Tucceri per una poco brillante Gilleri. Cambia la composizione offensiva dell’Italia, che attacca a testa bassa ma senza impensierire più di tanto una solida Danimarca. Negli ultimi dieci minuti succede poco o nulla, finisce 3-1 e le sorti del girone sembrano ormai segnate.

CLASSIFICA GRUPPO B: Danimarca 27 punti, Italia 21*, Bosnia Erzegovina 15, Israele 7*, Malta 4*, Georgia 0*. *= 1 partita in meno.

