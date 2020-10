Calcio, Europa League: la Roma batte lo Young Boys, Napoli sconfitto dall’AZ Alkmaar

Una vittoria e una sconfitta per le prime due italiane impegnate nella giornata d’apertura della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. La Roma ha sconfitto lo Young Boys per 2-1. I giallorossi sono passati in svantaggio al 14′ su un calcio di rigore trasformato da Nsame. I capitolini hanno sofferto nella tana degli svizzeri, ma il triplo cambio operato al 59′ ha fatto la differenza: Mikhitaryan, Dzeko, Veretout hanno preso il posto di Pedro, Mayoral, Villar del Fralle. Al 69′ Perez ha pareggiato su assist di Dzeko, cinque minuti più tardi è arrivato il 2-1 siglato da Kumbulla su invito di Mkhitaryan. La Roma balza così in testa al gruppo A insieme al Cluj, capace di sconfiggere il CSKA Sofia per 2-0.

Il Napoli è stato sconfitto dall’AZ Alkmaar per 1-0. I partenopei sono crollati allo Stadio San Paolo, incappando in un brutto stop nella corsa verso la qualificazione ai sedicesimi di finale della seconda competizione europea per importanza. Gli uomini di Rino Gattuso si sono resi protagonisti di uno spettacolare primo tempo caratterizzato dal 70% di possesso palla, ma nella ripresa gli olandesi hanno alzato il ritmo e sono passati in vantaggio al 57′ con una bel gol di de Wit, dopo una percussione di Svensson sulla destra. Insigne e compagni non sono più riusciti a raddrizzare la situazione e ora si trovano in fondo al gruppo F guidato ovviamente dall’AZ con tre punti davanti alla coppia Real Sociedad-Rijeka (hanno pareggiato a reti bianche).

Foto: Lapresse