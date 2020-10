Calcio, Europa League 2020-2021: Milan-Sparta Praga 3-0. Unico neo il rigore sbagliato da Ibrahimovic

Il calcio ha visto proseguire l’Europa League 2020-2021: il secondo torneo continentale oggi, giovedì 29 ottobre, ha visto scattare il programma della seconda giornata. Uno dei dodici match previsto alle ore 18.55 era quello tra il Milan ed i boemi dello Sparta Praga: successo rossonero per 3-0.

Nel primo tempo gara in discesa per i rossoneri al 24′ con Diaz che raccoglie l’ottimo assist di Ibrahimovic, il quale già al 6′ aveva sfiorato il gol di testa, e sigla l’1-0. Il Milan potrebbe chiudere nel primo tempo la contesa, ma al 36′ il rigore calciato dallo stesso svedese colpisce la parte superiore della traversa.

Loading...

Loading...

Nella ripresa però il Diavolo chiude subito i conti: in avvio Leao (due volte) e Tonali sfiorano il gol, che arriva puntuale al 57′, quando lo stesso Leao sfrutta l’assist di Dalot e firma il 2-0. Dalot è in serata di grazia e fa calare il sipario sul match al 67′ sfruttando l’ispirazione di Bennacer, abile a lanciare il compagno alla perfezione per il 3-0 finale.

Foto: LaPresse