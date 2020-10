Calcio, Europa League 2020-2021: i risultati del 29 ottobre. Vincono il Milan ed il Napoli, pari per la Roma

Il calcio ha visto proseguire l’Europa League 2020-2021: per il secondo torneo continentale oggi, giovedì 29 ottobre, si sono giocate le ventiquattro sfide della seconda giornata. Per quel che concerne le squadre italiane, pareggia in casa la Roma, che non va oltre lo 0-0 con il CSKA Sofia, mentre vincono il Napoli, che batte in trasferta per 0-1 la Real Sociedad, ed il Milan, che si impone per 3-0 in casa sullo Sparta Praga.

I RISULTATI DEL 29 OTTOBRE

Gruppo A

Cluj-Young Boys 1-1 (62′ Rondon, 67′ Fassnacht)

Roma-CSKA Sofia 0-0

Gruppo B

Arsenal-Dundalk 3-0 (42′ Nketiah, 44′ Willock, 46′ Pepé)

Molde-Rapid Vienna 1-0 (66′ Omoijuanfo)

Gruppo C

Slavia Praga-Leverkusen 1-0 (80′ Olayinka)

Nizza-H.Beer Sheva 1-0 (24′ Gouiri)

Gruppo D

Benfica-Standard Liegi 3-0 (49′ rig Pizzi, 66 rig Waldschmidt, 76′ Pizzi)

Rangers-Lech Poznan 1-0 (68′ Morelos)

Gruppo E

Granada-Paok 0-0

Omonia-PSV 1-2 (30′ Jordi Gomez, 41′ Malen, 92′ Malen)

Gruppo F

AZ-Rjieka 4-1 (6′ rig Koopmeiners, 20′ Gudmundsson, 51′ Karlsson, 60′ Gudmundsson, 72′ Kulenovic)

Real Sociedad-Napoli 0-1 (56′ Politano)

Gruppo G

AEK – Leicester 1-2 (17′ rig. Vardy, 39′ Choudhury, 49′ Tankovic)

Zorya – Braga 1-2 (4′ Paulinho, 11′ Gaitan, 96′ Ivanisenia)

Gruppo H

Lille – Celtic 2-2 (28′, 33′ Elyounoussi, 67′ Celik, 75′ Ikone)

Milan – Sparta Praga 3-0 (24′ Diaz, 57′ Leao, 67′ Dalot)

Gruppo I

Qarabag – Villarreal 1-3 (78′ Kwabena, 80′ Yeremi, 85′, 96′ Paco Alcacer)

Sivasspor – Maccabi Tel Aviv 1-2 (55′ Kayode, 68′ rig. Biton, 75′ Peretz)

Gruppo J

Anversa – Tottenham 1-0 (29′ Refaelov)

LASK Linz – Ludogorets 4-3 (2′, 52′ Balic, 12′ Gruber, 15′, 67′, 73′ rig. Manu, 35′ Raguz)

Gruppo K

CSKA Mosca – Dinamo Zagabria 0-0

Feyenoord – Wolfsberger 1-4 (3′ rig., 13′ rig., 60′ Liendl, 54′ Berghuis, 66′ rig. Joveljic)

Gruppo L

Gent – Hoffenheim 1-4 (35′ rig. Belfodil, 52′ Grillitsch, 73′ Gacinovic, 93′ Kleindiens, 94′ Dabbur)

Stella Rosa – Slovan Liberec 5-1 (7′, 22′ El Fardou Ben, 41′ Matousek, 50′ Gajic, 67′ Katai, 70′ Falcinelli)

Foto: LaPresse