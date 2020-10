Calcio, Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19. Potrebbe tornare in campo già contro lo Spezia

Ottima notizia in casa Juventus: Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19. Il campione portoghese ha effettuato il tampone che è risultato negativo. Ad ufficializzare la notizia è stata la società con un post pubblicato sui social. Andrea Pirlo, quindi, potrà contare nuovamente sul talento di CR7 che tanto è mancato ai bianconeri nelle ultime partite.

Cristiano Ronaldo non aveva mancato di far parlare di sé per un post, poi cancellato, nel quale definiva il tampone “una ca…ata”. Proprio a causa della sua positività al tampone effettuato martedì scorso ha dovuto saltare il match più atteso di questa prima parte di stagione, la sfida di Champions League contro il Barcellona. In precedenza CR7 aveva già saltato le partite contro Crotone, Verona e Dinamo Kiev.

Il suo carisma, la sua personalità, oltre che le sue doti tecniche e fisiche, sono mancate terribilmente alla Juventus nel match contro i blaugrana. Andrea Pirlo può tirare un sospiro di sollievo e potrebbe addirittura convocarlo per la sfida di domenica contro lo Spezia in campionato.

Foto: Lapresse