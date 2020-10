Calcio, Coppa Italia 2021: terzo turno. Sampdoria, Bologna e Virtus Entella passano il turno

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per il terzo turno della Coppa Italia 2020-2021 di calcio. La Sampdoria ha sconfitto la Salernitana per 1-0 (gol di La Gumina al 55′ su assist di Verre) e si è così qualificata ai sedicesimi di finale, dove incrocerà la vincente di Genoa-Catanzaro (possibile dunque un Derby della Lanterna). Il Bologna ha invece regolato la Reggina per 2-0, gli emiliani si sono imposti grazie al micidiale uno-due di Vignato e Orsolini tra 70′ e 73′: ora i felsinei se la dovranno vedere contro la vincente di Spezia-Cittadella al quarto turno. La Virtus Entella ha battuto il Pisa per 3-1: Mancosu apre le marcature al 36′ su calcio di rigore, Palombi impatta al 52′, Brunori segna il 2-1 al 69′ e Cardoselli all’ottantesimo minuto chiude i conti. Ora i liguri sfideranno la vincente di Torino-Lecce al quarto turno. Alle ore 18.00 si giocherà Pordenone-Monza.

Foto: Lapresse