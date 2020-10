Calcio, Champions League 2020-2021: l’Inter si ferma sullo 0-0 in casa dello Shakthar Donetsk

Anche questa settimana l’Inter deve rimandare l’appuntamento con il primo successo stagionale in Champions League. I nerazzurri, infatti, sono stati fermati sullo 0-0 dagli ucraini dello Shakthar Donetsk. I nerazzurri sono scesi in campo propositivi, ma la sfortuna ha impedito loro di sbloccare il risultato nel primo tempo. Nella ripresa, invece, il sodalizio allenato da Antonio Conte si è spento col passare dei minuti.

L’Inter parte meglio e al sedicesimo sfiora la rete con Barella che, servito da Lukaku, colpisce in pieno la traversa. Sei minuti più tardi, invece, è proprio il belga, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ad avere l’occasione per sbloccare il risultato. Tuttavia, la sua conclusione finisce fuori di un soffio. Al quarantaduesimo è ancora la traversa a negare il vantaggio ai nerazzurri. Lukaku, infatti, calcia una punizione perfetta, ma Trubin devia la palla che si infrange, così, sul legno.

L’Inter, dopo l’intervallo, torna subito a spingere e al cinquantaquattresimo Lautaro ha un’occasione ghiottissima, dopo che Trubin respinge un tiro di Brozovic sui suoi piedi, ma non inquadra lo specchio della porta. I nerazzurri continuano a caricare a testa bassa per il resto della ripresa, ma la diga dello Shakhtar regge fino al novantesimo. Col passare dei minuti l’offensiva del sodalizio del capoluogo milanese risulta sempre meno efficace e il match va in archivio a reti inviolate.

Foto: Lapresse