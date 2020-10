Calcio, Champions League 2020-2021: Juventus e l’insidiosa trasferta di Kiev, Lazio impegnata contro il Borussia Dortmund

Su il sipario sull’edizione 2020-2021 della Champions League di calcio. Da domani si comincia e saranno due le squadre italiane a cimentarsi in questa fase a gironi della competizione continentale per club più importante: di scena la Juventus e la Lazio.

I bianconeri di Andrea Pirlo, inseriti nel Gruppo G, faranno il loro esordio (domani alle ore 18.55) a Kiev contro la Dinamo all’Olimpiyskiy e la trasferta in terra ucraina non sarà delle più semplici. Pirlo non potrà avere a sua disposizione Cristiano Ronaldo e l’americano Weston McKennie. Non ci saranno anche Alex Sandro e il difensore olandese de Ligt per infortuni, mentre l’argentino Paulo Dybala e il gallese Aron Ramsey potranno alzare il livello tecnico della compagine bianconera. Vecchia Signora che, dopo il pareggio deludente sul campo del Crotone in Serie A, continua a non convincere più di tanto e spera di avere in Europa delle risposte diverse. In mediana dovrebbe essere impiegata l’accoppiata Rabiot-Bentancur, mentre Kulusevski e Cuadrado potrebbero essere gli esterni del 3-4-1-2. Morata farà coppia con Dybala, per dare peso e concretezza al settore offensivo.

La formazione di Lucescu, prima nel proprio campionato (14 punti) insieme al Vorskla, punterà le proprie fiches sul termine offensivo centrale Supryaga, coadiuvato da Rodrigues e da De Pena nel tridente offensivo del 4-3-3. La cerniera di centrocampo sarà formata con ogni probabilità da Buyalsky, Sydorchuk e da Shaparenko. In difesa, Mykolenko e Zabarnyi saranno i centrali davanti a Bushchan; Kedziora e Karavaev i terzini. La Juve dovrà esprimere un livello di gioco di qualità e intensità superiore rispetto a quanto fatto fino ad ora per prevalere. Sarà la quinta sfida tra i due club, con tre vittorie su quattro per la Juve (di cui due a Kiev). Nella partita più recente, disputata in Ucraina nella prima fase a gironi di UEFA Champions League 2002/03, i bianconeri hanno vinto 2-1 in rimonta; a Torino si erano imposti 5-0. La Juve ha poi vinto il girone con 13 punti, mentre la Dinamo si è classificata terza con sette.

Alle ore 21.00 sarà la volta della Lazio di Simone Inzaghi all’Olimpico di Roma. Il club biancoceleste tornare a calcare questo palcoscenico dopo 13 anni di assenza e dovrà affrontare il Borossia Dortmund, nella prima sfida valida per il Gruppo F. Non è stato un inizio di campionato scintillante per la compagine romana: prima vittoria in casa del Cagliari, poi sconfitta subita tra le mura amiche contro l’Atalanta (1-4); nel terzo impegno pari con l’Inter poi capitombolo pesante contro la Sampdoria a Genova. Fondamentale per la compagine di Inzaghi il rendimento dell’accoppiata Luis Alberto-Ciro Immobile, protagonista l’anno scorso con il centravanti della Nazionale “Scarpa d’oro”.

In casa Dortmund, al di là de passo falso contro l’Augusta, sono arrivate 3 vittorie in Bundesliga, con il norvegese Erling Håland che si è confermato totem d’attacco di primissimo livello (4 realizzazioni). Formazione allenata da Favre che fa del gioco offensivo la sua filosofia e a questo aspetto che Inzaghi e i suoi uomini dovranno badare. Le due squadre si sono incrociate una sola volta in passato, col Dortmund che ha vinto complessivamente 2-1 nei quarti di Coppa UEFA 1994/95. I calciatori del Dortmund in quell’occasione hanno segnato tutti e tre i gol della sfida, dato che un autogol di Steffen Freund aveva regalato la vittoria ai biancocelesti nell’andata a Roma. Nella gara di ritorno, i tedeschi hanno vinto 2-0 grazie al rigore di Stéphane Chapuisat e al gol qualificazione al 90′ dell’ex attaccante della Lazio, Karl-Heinz Riedle.

Foto: LaPresse