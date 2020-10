Calcio a 5, Serie A 2020-2021: parità nel derby campano tra Eboli e Avellino. Rinviata Came Dosson-Acqua&Sapone

Nella serata odierna è stata inaugurata la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio a 5. L’unico match disputato è stato il derby campano tra Eboli e Avellino, terminato con il punteggio di 4-4, mentre l’altra sfida in programma, Came Dosson-Acqua&Sapone, è stata rinviata a data da destinarsi per via della positività al Covid-19 di alcuni componenti della formazione veneta.

Spettacolo ed equilibrio tra Feldi Eboli e Sandro Abate Avellino: 4-4 il risultato finale. I padroni di casa sono partiti con il piede pigiato sull’acceleratore e hanno siglato due reti nei primi cinque minuti di gioco con Rudinei Tres e Sergio Romano. Gli ospiti, però, non si sono dati per vinti e hanno accorciato le distanze con Carlos Augusto Kakà all’11’. Luizinho ha firmato il 3-1 al 15′, ma è stato ancora Kakà a rispondergli due minuti dopo e Eduardo Villalva a ristabilire la parità al 19′. Nel secondo tempo la Feldi è rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Tres, ma è riuscita comunque a riportare la testa avanti al 38′ con il gol di Moura. Sembrava il punto esclamativo sull’incontro e invece, a 24” dalla sirena, è stato ancora un super Kakà ad andare a segno per il definitivo 4-4.

Loading...

Loading...

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com