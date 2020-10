Calcio a 5, Serie A 2020-2021: l’Italservice Pesaro ospita Mantova, Acqua&Sapone di scena ad Avellino

Ieri sera il match tra Meta Catania Bricocity e Came Dosson ha inaugurato la Serie A 2020-2021 di calcio a 5. C’è tanta attesa per questa neonata stagione, visto anche che la precedente è stata costretta a chiudersi anzitempo a causa della pandemia di Covid-19. Andiamo a scoprire gli incontri in programma tra oggi e domani.

Si parte oggi pomeriggio alle ore 14.30 con il match tra CDM Genova e Todis Lido di Ostia: i liguri sono stati ripescati dopo che avevano chiuso il campionato scorso al terzultimo posto, mentre i laziali inaugurano il nuovo corso targato Gianfranco Angelini. Alle ore 17.25 è in programma la sfida tra Cybertel Aniene e Signor Prestito CMB Matera, interessante per testare le ambizioni di due squadre che hanno completamente rivoluzionato le loro rose rispetto alla passata stagione. Infine, in serata, riflettori puntati su Avellino, dove i padroni di casa ospitano l’Acqua&Sapone Unigross: per gli abruzzesi comincia ufficialmente l’era di Fausto Scarpitti, con l’obiettivo che resta sempre quello di competere per lo scudetto.

Loading...

Loading...

Sabato, invece, si scende in campo alle ore 15.00: la partita in questione è Bernardinello Petrarca-Feldi Eboli, sfida tra il confermato Luca Giampaolo e il nuovo tecnico dei campani Albert Riquer. Alle ore 17.30 la neopromossa Real San Giuseppe debutta in Serie A sul campo del Colormax Pescara, mentre il clou è alle ore 20.00, quando i campioni in carica dell’Italservice Pesaro, rinforzati ulteriormente dall’arrivo dell’asso argentino Leandro Cuzzolino, cominciano la difesa dal titolo ospitando Mantova. Di seguito il calendario di questa prima giornata.

CALENDARIO

Venerdì 9 ottobre

CDM GENOVA-TODIS LIDO DI OSTIA ore 14.30

CYBERTEL ANIENE-SIGNOR PRESTITO CMB MATERA ore 17.25 (diretta Raisport)

SANDRO ABATE-ACQUAESAPONE ore 20.45 (diretta Raisport)

Sabato 10 ottobre

BERNARDINELLO PETRARCA-FELDI EBOLI ore 15.00

COLORMAX PESCARA-REAL SAN GIUSEPPE ore 17.30

ITALSERVICE PESARO-MANTOVA ore 20.00

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa Italservice Pesaro