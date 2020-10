Calcio a 5, Serie A 2020-2021: la Feldi Eboli ferma l’Italservice Pesaro sul pareggio, vittoria larga per il CMB Matera

Con la giornata odierna si è aperto il secondo turno della Serie A 2020-2021 di calcio a 5. Due le partite andate in scena in questo venerdì: vittoria larga per il CMB Matera contro il CDM Genova, mentre la Feldi Eboli ha fermato l’Italservice Pesaro sul pareggio. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

SIGNOR PRESTITO CMB MATERA – CDM GENOVA 6-3

Primo successo stagionale per il CMB Matera, che si impone per 6-3 contro il CDM Genova. Dopo un primo tempo equilibrato, i lucani prendono il sopravvento nel corso della ripresa e chiudono con tre lunghezze di margine. Botta e risposta in avvio di partita: Santos al 2′ per i materani, Caputo al 3′ per i liguri. Lo stesso copione si ripete a parti invertite tra 19′ e 20′: Titon a segno per gli ospiti, ancora Santos per i padroni di casa. Nella ripresa Cesaroni (24′) e l’autogol di Bizjak (24′) fissano il punteggio sul 3-3, ma il finale è tutto di marca lucana: Santos (34′), Wilde (40′) e Pulvirenti (40′) siglano il 6-3 finale.

Loading...

Loading...

FELDI EBOLI – ITALSERVICE PESARO 2-2

Epilogo inatteso al “PalaSele”, dove la Feldi Eboli nel finale recupera due reti di svantaggio all’Italservice Pesaro e costringe i campioni in carica al secondo passo falso consecutivo dopo il ko all’esordio con Mantova. I marchigiani cominciano bene e, approfittando dell’espulsione di Canabarro, marcano lo 0-1 grazie alla prima rete in biancorosso di Cuzzolino. Nella ripresa Borruto firma lo 0-2 che sembra chiudere il match ma al 38′, nel giro di 48”, accade l’imponderabile: prima Luizinho e poi Chino vanno a segno e timbrano il 2-2 finale.

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Italservice Pesaro