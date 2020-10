Boxe, Michael Magnesi combatterà per il Mondiale IBO dei superpiuma! L’italiano sul ring a Fondi

Michael Magnesi affronterà il rwandese Patrick Kinigamazi per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma. L’imbattuto pugile di Cave (provincia di Roma) incrocerà l’africano al Palazzetto dello Sport di Fondi (in provincia di Latina) il prossimo 6 novembre. Un incontro iridato torna in Italia dopo ben undici anni, l’ultima volta fu nel 2009 quando Giacobbe Fragomeni affrontò il polacco Krzysztof Wlodarczyk nel Mondiale WBC dei pesi massimi.

Il nostro portacolori (17 vittorie in altrettanti incontri disputati), già Campione Intercontinentale IBO e Campione Internazionale WBC Silver, avrà una ghiotta opportunità contro un avversario di grande esperienza (32-2), già Campione del Mondo WBC e imbattuto nel 2012. La cintura IBO è attualmente vacante ed è quella meno prestigiosa del panorama internazionale (WBC, WBA, WBO, IBF sono più importanti). Al momento non ci sono italiani Campioni del Mondo nel pugilato.

Foto: FPI