Boxe: Fabio Turchi sfida il lettone Grisunins per il titolo internazionale IBF

Serata di grande boxe venerdì 23 ottobre all’Allianz Cloud di Milano. Fabio Turchi tornerà sul ring per affrontare il lettone Nikolajs Grisunins in un match valevole per il vacante titolo Internazionale IBF sulla distanza delle 10 riprese. Il pugile fiorentino non combatte addirittura dall’ottobre 2019, quando subì la sua prima sconfitta contro Tommy McCarthy.

In quella circostanza Tuchi venne sconfitto ai punti per decisione non unanime, perdendo in quel modo anche il il titolo internazionale WBC. Sicuramente c’è grande voglia di riscatto per il peso massimo leggero fiorentino, che in carriera vanta 17 vittorie e ben 13 arrivate con un KO.

Queste le prime parole di Turchi sul suo avversario, che vanta un record di 12-1-1 con 5 KO: “Certo e non solo i più recenti. Quando facevo parte della nazionale italiana, Grisunins faceva parte della squadra Milano Thunder che partecipava alle World Series of Boxing ed ho avuto l’occasione di vederlo combattere, di conoscerlo personalmente e di allenarmi con lui. Abbiamo anche fatto sparring. E’ il classico pugile dell’est, molto bravo tecnicamente. E’ mancino, ma questo per me non sarà un problema perché mi sono allenato con diversi pugili mancini. So come battere Grisunins”.

Sul suo ritorno sul ring dopo tanto tempo: “Mi avevano detto che sarei dovuto tornare sul ring a luglio e quindi ero in già in forma in quel periodo. Poi ho continuato ad allenarmi con la consueta passione e costanza ed ora sono al massimo. La prossima settimana inizierò la fase di scarico. Niente sessioni di sparring, solo allenamento leggero. Mi alleno con mio padre Leonardo, come ho sempre fatto. A Milano, al mio angolo ci sarà lui”.

