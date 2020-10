BinckBank Tour 2020: Soren Kragh Andersen conquista la cronometro di Riemst

Continua il momento magico di Soren Kragh Andersen (Sunweb), il quale, dopo aver vinto due tappe al Tour de France, conquista anche la quarta frazione del BinckBank Tour 2020, la cronometro di otto chilometri che si snodava tra le strade di Riemst. Il danese ha preceduto di sei secondi l’elvetico Stefan Kung (Groupama-FDJ), di sette l’altro svizzero Stefan Bissegger (EF Pro Cycling), di nove il connazionale e leader della classifica generale Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e di tredici il neerlandese Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Mads Pedersen resta in testa alla classifica generale, ma i distacchi sono decisamente ridotti e ci si giocherà tutto domani nella frazione regina. In programma nell’ultima tappa, la quale si conclude a Geraardsbergen, ci sono i muri tipici del Giro delle Fiandre e il traguardo è posto sul Kapelmuur, o Muro di Grammont che dir si voglia, l’ascesa più iconica di questa terra ove il ciclismo è una religione.

Loading...

Loading...

Il danese, che al Giro delle Fiandre è stato secondo nel 2018, ha i mezzi per riuscire a difendersi, ma la concorrenza è agguerrita e già solo tra chilometro d’oro e arrivo ci sono in palio un buon bottino di secondi di abbuono che non può permettersi di cedere ai rivali.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse