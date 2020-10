Biathlon, Lukas Hofer: “Son contento della preparazione con il cambio di materiali”

È una delle stelle della squadra maschile di biathlon. Tutto pronto per la ripartenza della stagione, Lukas Hofer è stato protagonista del Media Day della FISI a Milano ed ha affrontato diversi argomenti nell’intervista realizzata da Nicolò Persico, in vista delle prossime tappe di preparazione alla Coppa del Mondo e all’inverno in generale.

Sulla preparazione e sul cambio di materiale: “Son più che contento soprattutto perché ho iniziato a provare i miei nuovi sci, visto che quest’anno ho cambiato la marca. Era fondamentale, avevo bisogno di testarli per capire come si adattano alla mia sciata. Devo dire che sono veramente contento, non vedo l’ora di partire in gara. Per me è un gran passo quello di cambiare sci, negli ultimi anni non sono andato d’accordo con i vecchi materiali, ho trovato la nuova azienda con tanta motivazione”.

Sulla nuova Coppa del Mondo: “Secondo me sarà fondamentale la cosa di viaggiare di meno, è la scelta giusta. Ti abitui di più con due settimane su una pista ed un poligono, di solito siamo costretti ad adattarci. La seconda settimana sarà più competitiva. È uguale per tutti, giusto farlo così. Da capire come vivremo l’assenza di pubblico. La speranza è che qualche spettatore possa entrare, ma la prima cosa è la salute”.