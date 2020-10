Beach Volley, Matteo Varnier: “L’Europeo? Non c’era un clima ideale sotto vari aspetti, ma i ragazzi hanno portato a casa una medaglia importante”

Nuova puntata di Beach2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite Matteo Varnier, tecnico della nazionale italiana di beach volley, vincitrice della medaglia di bronzo al Campionato Europeo 2020.

Un traguardo importante, quello raggiunto dalla coppia formata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo, che Varnier commenta così: “In un’annata particolare, rispetto alla nostra programmazione non erano previsti tornei fino a poco prima dell’Europeo. Avevamo svolto un programma di mantenimento, invece del classico allenamento mirato ad un determinato torneo. Già per questo, le nostre ambizioni si erano affievolite – continua -, anche per il discorso inerente la tranquillità: tante sono state le defezioni per via del Coronavirus. Insomma, il clima non era proprio ideale per un Europeo. Nonostante ciò, i ragazzi hanno fatto bene, portando a casa una bellissima medaglia. Hanno giocato un torneo straordinario“.

Il tecnico azzurro ha, inoltre, analizzato e ricordato la sua carriera da giocatore e da allenatore. Di seguito, la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO VARNIER



Foto: CEV