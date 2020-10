Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi: orario, tv, streaming, programma Eurolega basket

L’Eurolega 2019-2020, per l’Olimpia Milano, è iniziata dall’Audi Dome di Monaco contro il Bayern. Sarà così anche nell’edizione 2020-2021, perché la squadra di Ettore Messina torna in Germania, ma con una differenza: questa volta si giocherà a porte chiuse.

Avversario vecchio, situazione nuova per l’Olimpia, che giunge con un roster a immagine e somiglianza di Messina, con Gigi Datome e Kyle Hines a rappresentare due dei fari d’esperienza di una squadra che di vissuto, a livello individuale, ne ha tanto. Quello con il Bayern, se non è un derby, poco ci manca, perché tra struttura dello staff e campo ci sono non meno di cinque italiani. Nello staff, da gm, c’è Daniele Baiesi, mentre in panchina sono arrivati, l’uno da capo allenatore e l’altro da assistente, Andrea Trinchieri e Adriano Vertemati; in pianta stabile nel roster c’è Diego Flaccadori, alla seconda stagione bavarese, mentre per il diciottenne sardo Sasha Grant sarà più complicato, ma non impossibile, avere minuti. Milano dovrà fare a meno sia di Micov che di Punter.

Il match tra Bayern Monaco e Olimpia A|X Armani Exchange Milano vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2020-2021: PROGRAMMA

VENERDÌ 2 OTTOBRE

Ore 20:30 Bayern Monaco-A|X Armani Exchange Milano

BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo