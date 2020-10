Basket: venti giorni di stop per Malcolm Delaney, Olimpia Milano al momento con tre infortunati

Tre settimane di stop (minimo) per Malcolm Delaney. La guardia di Baltimora, alla sua prima stagione con la maglia dell’Olimpia Milano, conosce l’esito degli esami relativi all’infortunio occorso nell’incontro di ieri contro il Real Madrid, ricadendo male sul piede sinistro.

Per Delaney una distorsione tibio-tarsica della caviglia sinistra, per la quale ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo. Al termine del periodo di venti giorni il giocatore sarà rivalutato dallo staff medico dell’Olimpia.

Ettore Messina è costretto così a fare a meno del terzo giocatore in poche settimane, dopo gli stop di Vladimir Micov (il cui rientro però non dovrebbe essere lontano) e Kevin Punter, che invece ha bisogno di più tempo del serbo. La prossima sfida è quella contro la Virtus Roma di domani, mentre, per quanto programmata per giovedì prossimo, la sfida con lo Zenit San Pietroburgo mantiene un alone di incertezza a causa dei tanti positivi al Covid-19 del club russo, compreso l’ex Arturas Gudaitis.

Credit: Ciamillo