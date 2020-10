Basket, Serie A 2020-2021: vince ancora Milano, Venezia cade in casa contro Pesaro. Successi esterni per Sassari, Brindisi e Brescia

Dopo il sorprendente colpo di Cremona in casa della Virtus Bologna e la vittoria della Fortitudo contro Trento, nel pomeriggio odierno si sono disputate cinque partite valide per la terza giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Fattore campo praticamente inesistente: sui parquet del Bel Paese si sono registrate solo vittorie esterne.

Nel primo match di giornata tutto facile per la Dinamo Sassari, che espugna con il punteggio di 72-92 il ‘PalaEur’ di Roma. I sardi prendono saldamente in mano le redini dell’incontro sin dalle battute iniziali e nella ripresa mantengono un vantaggio che oscilla sempre intorno alle venti lunghezze. Per la squadra di Pozzecco in evidenza Marco Spissu, autore di 19 punti (5/7 da tre), e Miro Bilan e Kaspar Treier, che si fermano a quota 15. Il top scorer è, però, tra le fila dei capitolini: si tratta di Tommaso Baldasso, che mette a referto 29 punti e 8 assist.

Punteggio simile all’Allianz Dome di Trieste, dove l’Olimpia Milano centra la terza vittoria consecutiva (e tredicesima stagionale) per 65-87. L’andamento del match è simile a quello di Roma: gli ospiti sono superiori sin dall’inizio e l’esito della sfida non è mai in discussione. Bella prova di squadra dell’Armani Exchange, che porta a segnare tutti i giocatori (tranne Biligha), tra i quali solamente tre chiudono in doppia cifra: l’MVP Zach LeDay, autore di 18 punti e 14 rimbalzi, Shevon Shields e Gigi Datome, entrambi a quota 13 punti. Tra i giuliani il miglior realizzatore è Milton Doyle, che realizza 17 punti.

Finisce in modo sorprendente il testa-coda tra Venezia e Pesaro, con i marchigiani che ottengono la prima vittoria in campionato vincendo per 72-90. La Reyer rimane avanti per quasi tutto il primo tempo ma, una volta acciuffato il comando delle operazioni, la VL non si fa più raggiungere, anzi allunga in maniera significativa nell’ultimo periodo, chiudendo addirittura a +18. I due protagonisti del colpo pesarese sono Marko Filipovity, in doppia doppia con 23 punti e 10 rimbalzi, e Frantz Massenat, autore di 22 punti. Ai veneti non bastano i 17 punti di Stefano Tonut.

Vittoria esterna anche per la Happy Casa Brindisi, che si impone all’Unipol Arena contro Reggio Emilia con il punteggio di 76-80. Dopo un primo tempo giocato punto a punto, i pugliesi piazzano l’allungo decisivo nel terzo quarto, per poi resistere al rientro degli emiliani nell’ultimo periodo. Il volto del successo salentino è Darius Thompson, che realizza 19 punti con 8/11 al tiro dal campo, mentre il miglior realizzatore tra i padroni di casa è Joshua Bostic, che chiude a quota 16.

Festeggia lontano dalle mura amiche anche la Germani Brescia, che trova la prima vittoria in campionato al PalaVerde di Treviso. I lombardi costruiscono il successo nel primo tempo, che chiudono con un margine di 14 lunghezze; nella ripresa i veneti si riavvicinano pericolosamente, ma la Leonessa resiste e si impone per 87-94. Il protagonista principale dell’affermazione bresciana è T.J. Cline, autore di 20 punti, mentre a Treviso non basta una super prestazione di David Logan, top scorer dell’incontro con 30 punti.

RISULTATI SERIE A 2020-2021, 3ª GIORNATA

Virtus Roma – Banco di Sardegna Sassari 72-92

Allianz Pallacanestro Trieste – AX Armani Exchange Milano 65-87

Umana Reyer Venezia – Carpegna Prosciutto Pesaro 72-90

UNAHOTELS Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi 76-80

De Longhi Treviso – Germani Brescia 87-94

