Basket, Serie A 2020-2021: la Virtus Bologna torna a vincere a Varese, Reggio Emilia schianta Trieste a cavallo tra gli ultimi due quarti

Torna a vincere la Virtus Bologna in uno dei due anticipi della quinta giornata di Serie A 2020-2021, e lo fa in quel di Varese, dove l’Openjobmetis di Massimo Bulleri lotta, ma cede agli uomini di Sasha Djordjevic. Reggio Emilia non fa passare Brescia dalle parti dell’Unipol Arena, con un violento parziale a cavallo tra gli ultimi due quarti di 24-1 e un Tomas Kyzlink sempre più a suo agio negli schemi di coach Antimo Martino.

OPENJOBMETIS VARESE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 73-85 (23-29, 39-53, 60-68)

I primi minuti si possono riassumere in un solo sostanziale modo: Luis Scola contro tutti. Dei nove punti nel quarto d’apertura, sono suoi sette dei primi 10 di Varese, che tiene così il passo delle V nere in questa fase. Teodosic, in quella che è una serata a punteggio alto, prova a caricarsi i suoi sulle spalle, anche con l’assist per la tripla di Pajola che chiude il primo quarto sul 23-29. Con Scola in panchina, l’Openjobmetis non può reggere a lungo, e infatti dal parziale di 5-0 firmato Strautins-Jakovics nasce l’allungo virtussino, un 2-16 nel quale a dare la zampata più importante è Gamble, incontenibile sotto canestro, mentre Abass prova a rimettersi in fiducia dopo un inizio di campionato molto difficile. All’intervallo è 39-53. Varese prova anche a tornare sotto, con uno Scola sempre difficile da marcare e Douglas che gli da una mano, ma le V nere controllano in buona misura con Hunter. Giovanni De Nicolao firma il -8 (56-64), poi l’Openjobmetis spreca un paio di occasioni per ridurre ancora, ma a fine terzo quarto la partita rimane aperta (60-68). Jakovics piazza la tripla del -5 Varese (63-68), ma avvertito il pericolo la squadra di Djordjevic preme di nuovo sull’acceleratore, approfittando dei quattro falli di Scola, ed è il trio Markovic-Teodosic-Gamble a mettersi al lavoro per ridare 10 e più lunghezze di vantaggio agli ospiti. Finisce 73-85, la Virtus torna a vincere dopo le due perse di fila in casa. Per Gamble, oltre ai 13 punti, anche 12 rimbalzi per una doppia doppia d’autore.

TOP SCORER

VARESE – Scola 23, Jakovics 13, Douglas 10

BOLOGNA – Teodosic 21, Gamble 13, Hunter 12

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GERMANI BRESCIA 83-67 (19-20, 45-44, 62-57)

Buona dose di equilibrio nei primi minuti, con Reggio Emilia che si lascia guidare da Kyzlink, mentre Brescia riesce ad avere qualcosa un po’ da tutti. Il primo allungo reggiano è opera di Johnson, che dal 7-7 piazza sei dei successivi otto punti e porta i suoi sul 15-9. La Germani, che qualcosa da farsi perdonare in chiave europea ce l’ha, si lascia guidare dal trio Moss-Vitali-Burns per il parziale di 2-11 che ribalta tutto. Baldi Rossi realizza il 19-20, con l’incertezza che torna a regnare sovrana. Ristic prova a ridare respiro agli ospiti con quattro punti di fila (24-28), ma Diouf ed Elegar prima e Taylor (5 di fila) poi riportano avanti i padroni di casa (33-30). La sfida si trasforma in una battaglia tra la coppia Kyzlink-Johnson e il solo Ristic, con il risultato che si torna negli spogliatoi sul 45-44. Brescia trova l’allungo nel terzo quarto fino al 49-56, con tanta difesa e un ottimo Brian Sacchetti, ma con le stesse armi l’Unahotels recupera, pareggia con la tripla di Candi del 56-56 e sorpassa, con la coppia Baldi Rossi-Kyzlink che mostra un bell’affiatamento per il 62-57 con cui si entra negli ultimi 10 minuti. Il parziale di Reggio Emilia diventa ancor più devastante: 24-1, con Bostic da tre e Diouf in affondata che quasi chiudono il discorso partita. Bortolani e Chery tentano di limitare i danni a buoi già più che scappati: il finale è 83-67. Doppia doppia per Frank Elegar: 11 punti e 14 rimbalzi.

TOP SCORER

REGGIO EMILIA – Kyzlink 20, Bostic 16, Elegar e Johnson 11

BRESCIA – Ristic 14, Chery 10, Sacchetti e Bortolani 9

