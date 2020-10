Basket, Serie A 2020-2021: crolla la Virtus Bologna, Milano sul velluto. Sorridono Venezia e Brindisi

Dopo gli anticipi di ieri sera e il lunch match di oggi tra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna, nel pomeriggio odierno si sono disputate quattro partite valide per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a riepilogare quanto accaduto sui parquet del Bel Paese.

Crolla la Virtus Bologna che, dopo il clamoroso ko di sabato scorso contro Cremona, cade nuovamente tra le mura amiche, stavolta nel derby regionale contro Reggio Emilia. Le V Nere partono bene (24-18 a fine primo quarto), ma subiscono il rientro degli ospiti già nel secondo periodo e arrivano all’intervallo sotto di due lunghezze (42-44); a fare la differenza sono gli ultimi 10′ di gioco, nei quali i bianconeri non riescono più a trovare il canestro e si piegano con il punteggio di 67-77. I due protagonisti dell’incontro sono Brandon Taylor (19 punti) e l’ex Filippo Baldi Rossi (18 punti), mentre alla Virtus non bastano i 18 punti di Giampaolo Ricci.

Continua senza ostacoli la marcia dell’Olimpia Milano, che al Forum batte agevolmente la Virtus Roma con il punteggio di 93-71. Come da pronostico, gara senza storia fin dal primo quarto: troppa la discrepanza tecnica tra le due squadre, concretizzata poi nel divario finale di 22 punti (con i capitolini abili a ridurre il passivo nell’ultimo periodo di gioco). Il miglior realizzatore dell’incontro è Davide Moretti, autore di 15 punti, mentre Zach LeDay si ferma a 14 e Shavon Shields chiude con 12 punti e 7 assist. Per gli ospiti da segnalare i 14 punti di Dario Hunt.

Si rialza subito la Reyer Venezia, che espugna il “PalaBancoDesio” di Cantù con il risultato di 67-75. Dopo il sorprendente ko interno della scorsa settimana nel match contro Pesaro, gli orogranata riprendono subito il cammino con una prestazione solida su un campo non facile. Partita indirizzata fin dal primo tempo, chiuso avanti di 16 lunghezze; inutile il rientro dei padroni di casa nel terzo quarto. I top scorer dell’incontro sono Mitchell Watt da una parte e Jaaziel Dante Johnson dall’altra, entrambi a quota 15 punti.

Infine, convincente vittoria casalinga per la Happy Casa Brindisi, che si impone per 99-83 contro Treviso. Si conferma, dunque, il trend delle ultime partite: è il terzo successo di fila per i pugliesi, mentre è il terzo ko consecutivo per i veneti. Dopo un primo tempo appannaggio degli ospiti (38-53 all’intervallo), nella ripresa i padroni di casa schiacciano il piede sull’acceleratore e dominano, ribaltando così il risultato. Decisivo Harrison D’Angelo, autore di 27 punti, mentre alla De’ Longhi non bastano i 23 di David Logan e i 22 di Christian Mekowulu.

RISULTATI SERIE A 2020-2021: 4ª GIORNATA

Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia 67-77

AX Armani Exchange Milano – Virtus Roma 93-71

Acqua S. Bernardo Cantù – Umana Reyer Venezia 67-75

Happy Casa Brindisi – De’ Longhi Treviso

Credit: Ciamillo