Basket, Olimpia Milano da urlo! Real Madrid ribaltato in Eurolega 2020-2021, decisivo un super Rodriguez!

L’Olimpia Milano quest’anno fa sul serio. E’ questo il verdetto che emerge dalla quarta giornata di Eurolega 2020-2021, nella quale al Mediolanum Forum i meneghini hanno sconfitto per 78-70 il Real Madrid grazie a un secondo tempo da urlo e a un Sergio Rodriguez a dir poco maestoso (25 punti e 7 assist). Terza sconfitta in quattro partite per i Blancos, che non stanno certamente vivendo il loro miglior momento e lo hanno testimoniato anche stasera.

A marchiare a fuoco i primi minuti del match è Alberto Abalde: il ventiquattrenne spagnolo manda a bersaglio tre triple consecutive e regala al Real un parziale iniziale di 4-11. Il pessimo avvio dell’Olimpia viene reso ancora più pesante dal preoccupante infortunio di Malcolm Delaney, che è costretto ad abbandonare il parquet dopo appena 5′ di gioco a causa di una distorsione alla caviglia. Il Real Madrid prosegue nel festival delle triple: stavolta il protagonista è Thompkins, che con due canestri dall’arco scrive il 10-19 con cui si chiude il primo quarto.

Nel secondo periodo la forbice tra meneghini e Blancos rimane intorno alle dieci lunghezze di margine per gli ospiti. Il Real continua a fare male dalla lunga distanza, con Taylor che si iscrive alla lista dei tiratori implacabili, mentre nell’altra metà campo Tavares giganteggia e si rende protagonista di alcune stoppate da urlo. Gli spagnoli toccano il massimo vantaggio di +14, ma la tripla di Rodriguez a fil di sirena accorcia le distanze: 31-42 all’intervallo.

Nel terzo quarto la musica cambia totalmente, e lo si vede fin dalle prime battute. Milano si ripresenta in campo con un parziale di 7-0, che riporta i madrileni sotto tiro. Rodriguez, grande ex della partita, ha il dente avvelenato e realizza due triple consecutive per il clamoroso sorpasso: 50-49 a 1’32” dalla fine del periodo. Il Real risponde presente con i tiri dalla distanza di Taylor e Laprovittola e chiude avanti: 54-55.

L’avvio di ultimo quarto dell’Olimpia è bruciante: il canestro (più fallo subito) di Shields e cinque punti consecutivi di Datome spingono la formazione di Ettore Messina sul +7, mentre poco più tardi lo stesso Shields fa volare Milano addirittura sul +9. Il Real non ha però alcuna intenzione di mollare e lo fa sapere subito: 0-8 di parziale siglato dalle triple di Thompkins e Campazzo e dalla schiacciata di Deck. Il finale è emozionante: due canestri da tre di Shields e Moraschini ridanno all’Olimpia un vantaggio di sette punti, mentre i liberi di uno strepitoso Rodriguez fissano il punteggio finale sul 78-70.

TABELLINO

OLIMPIA MILANO – REAL MADRID 78-70 (10-19, 21-23, 23-13, 24-15)

MILANO – Rodriguez 25, Shields 19, Datome 9, Tarczewski 8, Moraschini 7, Hines 4, Roll 4, Delaney 2.

REAL MADRID – Thompkins 15, Abalde 14, Taylor 9, Llull 8, Laprovittola 7, Tavares 6, Campazzo 5, Alocen 2, Deck 2, Garuba 2

