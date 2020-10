Basket, infortunio Kevin Punter: diagnosi e tempi di recupero per la guardia dell’Olimpia Milano

Kevin Punter, uno dei grandi acquisti del tonante mercato estivo dell’Olimpia Milano, si è infortunato nel corso della finale di Supercoppa Italiana tra il sodalizio meneghino e la Virtus Bologna. Secondo quanto scrive il sito ufficiale del team del capoluogo lombardo, il cestista ha riportato una lesione al muscolo ileo-psosas della gamba destra.

Una bruttissima tegola per i meneghini. Il giocatore, che ha già ricominciato la riabilitazione, infatti, dovrà rimanere fuori a lungo e verrà rivalutato tra tre settimane. Questo vuol dire, oltretutto, che l’Olimpia dovrà fare meno di Punter nelle prime uscite stagionali in Eurolega. I milanesi faranno il loro esordio nella massima competizione continentale proprio domani, contro il Bayern Monaco, e hanno in programma ben sei match nel mese di ottobre, incluso uno contro il Real Madrid.



Credit: Ciamillo