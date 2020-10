Rio Ave-Milan stasera in tv: orario, canale, streaming, probabili formazioni

Scende in campo stasera alle 21.00 il Milan, il quale sarà impegnato sul campo dei portoghesi del Rio Ave. Il match, valido per l’Europa League 2020-2021, regalerà ai rossoneri, in caso di vittoria, l’accesso alla fase a gironi della seconda competizione continentale. Non sarà un incontro facile per il sodalizio del capoluogo lombardo, il quale dovrà fare a meno sia di Zlatan Ibrahimovic, positivo al Covid, che di Ante Rebic, infortunatosi nell’ultimo turno di campionato.



Rio Ave-Milan è in esclusiva su DAZN

La mancanza di una prima punta di esperienza rischia di danneggiare fortemente il Milan, il quale dovrà appoggiarsi, nel ruolo di centravanti, al giovane Colombo. Ad ogni modo, i rossoneri sono comunque in grandissima forma e dovrebbero riuscire a sopperire anche a mancanze così importanti. Il match verrà trasmesso in diretta streaming solo e unicamente sull’APP di DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI

RIO AVE (4-3-3): Kieszek; Pinto, Santos, Borevkovic, Amaral; Augusto, Tarantini, Geraldes; Mané, Moreira, Piazon. All.: Mario Silva

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All.: Pioli

IL PROGRAMMA DI RIO AVE-MILAN

Orario: 21.00

Diretta streaming: DAZN



