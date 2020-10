Basket, i migliori italiani della 4a giornata di Serie A. Baldi Rossi nel vestito punitivo, Spissu in quello da leader

Anche la quarta giornata appena trascorsa in questa Serie A regala momenti tra l’atteso e l’inatteso in chiave italiana. Numerosi sono stati i casi di nostri giocatori che hanno saputo avere un ruolo importante nelle varie sfide che si sono giocate nel weekend.

La palma di MVP, per il risultato finale, va a Filippo Baldi Rossi. Per l’uomo della vendetta, che da ex capitano della Virtus Bologna l’ha punita con la maglia di Reggio Emilia ormai sempre più spina nel fianco dei bianconeri, 18 punti, 7 rimbalzi, 3 palle recuperate e 2 assist vanno a comporre buona parte del 25 di valutazione conclusivo. Si tratta della sua miglior partita in Serie A in carriera, e se è vero che sono i primi tre quarti quelli in cui è importante il suo apporto per costruire quello che diventa l’allungo decisivo dell’Unahotels, è ugualmente vero che il cammino intrapreso in Supercoppa l’ha ripreso in mano proprio alla Segafredo Arena. Vano lo sforzo di Giampaolo Ricci, anche lui a quota 25 di valutazione con 18 punti e 6 rimbalzi, autore di un grande primo quarto da 12 punti, ma anch’egli calato col passare dei minuti assieme a una Virtus nervosa (con tanto di espulsione per Milos Teodosic).

Si potrebbe quasi assegnare il titolo di MVP in pectore, per la capacità di essere freddo nei momenti decisivi, a Marco Spissu. Il suo contributo alla vittoria della Dinamo Sassari contro la Fortitudo Bologna, in un acceso anticipo del mezzogiorno, va ben al di là dei 22 punti, 3 rimbalzi, 5 assist e anche di quelle 7 palle perse cui è riuscito con intelligenza a porre rimedio. Il suo nome c’è su tutta la fase decisiva della partita, sui liberi finali e in generale su una leadership che ormai ha all’interno della squadra, che Gianmarco Pozzecco gli ha affidato e che lui si tiene ben stretta, ancor più stante il fatto che Stefano Gentile è ancora fuori. In casa Lavoropiù, invece, partita a due facce di Pietro Aradori, che segna sì 20 punti, ma chiude con 3/9 e 4/10 da due e da tre, mentre continua il buonissimo momento di Matteo Fantinelli, meno preciso al tiro, ma sempre capace di mettere insieme 9 punti, 5 rimbalzi e 7 assist.

Nello strano andamento di Germani Brescia-Allianz Trieste, tre note si vedono in chiave positiva. Una riguarda Christian Burns, che ha ormai abituato a belle prestazioni di esperienza e intensità come quella da 17 punti e 11 rimbalzi, confermando che, se in azzurro ci sarà bisogno di lui, risponderà presente, le altre due portano i nomi di Davide Alviti e Tommaso Laquintana. Il primo è tra i pochissimi a salvarsi nel momento più buio della squadra di coach Dalmasson, e chiude a quota 14 e 6 rimbalzi, il secondo emerge nel momento migliore degli ospiti, mettendone a segno 13 e portando Trieste anche fino al -5, prima del nuovo e stavolta definitivo allungo bresciano.

Qualche lampo interessante anche da una sfida che, in partenza come in corso d’opera, d’interessante ha avuto poco: troppa ad oggi la differenza tra Olimpia Milano e Virtus Roma. Nell’A|X Armani Exchange da segnalare il buon impatto iniziale di Riccardo Moraschini e poi il bel secondo quarto di Davide Moretti, molto propositivo sia dall’arco che in altre fasi del gioco. Sul fronte romano, negli 11 minuti in cui è stato in campo, Riccardo Cervi ha offerto buoni spunti con 8 punti e capacità di tenere i lunghi avversari. Venezia è invece passata a Cantù con, più del sempre convincente Stefano Tonut (13 e 8 rimbalzi), un Andrea De Nicolao che sa quel che serve fare con 14 e 6 assist. Fabio Mian è protagonista con un bel primo tempo, chiuso a suon di triple, nell’ampio successo di Cremona su Varese, là dove solo il lettone di formazione italiana Arturs Strautins offre una mano a Luis Scola per tenere in piedi l’Openjobmetis. Davide Pascolo, intanto, qualche segnale lo lancia con un buon finale assieme alla sua Trento corsara a Pesaro.

