Basket femminile, Serie A1: Venezia e Schio senza problemi, Campobasso demolisce Vigarano con trenta di Bonasia

Sei le partite della seconda giornata di Serie A1 che si sono svolte oggi, ma la gran parte sono state senza storia. Ha aperto le danze la Reyer Venezia che ha distrutto Costa Masnaga con un peretorio 98-60. Le lagunari hanno mandato in doppia cifra ben cinque cestiste, tra cui spicca Petronyte che ne ha messi 20. Decisamente più combattuto, invece, il match tra San Martino di Lupari e Dinamo Sassari, che ha visto le prime spuntarla con il risultato di 57-50. Decisiva una Sulciute da 13 punti, 14 rimbalzi e 6 assist.



Vigarano cade in casa contro Campobasso con un fragoroso 76-106. Partita strepitosa di Bonasia che ne mette 30 e per le molisane ci sono anche 25 punti con 9 rimbalzi di Linskens e 20 con 11 carambole di Ostarello. Battipaglia non vede letteralmente il canestro contro Schio e perde, tra le mura amiche, 43-77. Incredibile il dominio delle venete a rimbalzo, le quali, infatti, hanno preso 58 carambole, di cui 24 in attacco, contro le 27 delle rivali.



Empoli-Broni è stata la partita più tirata della serata e ha visto i primi spuntarla di appena un punto con il risultato di 66-65. Decisivi due liberi segnati da Baldelli a un minuto dalla fine. Travolta anche Lucca, che perde in casa 62-84 contro Sesto San Giovanni. Le ospiti mandano tutto il quintetto titolare in doppia cifra con Verona MVP grazie a una partita da 17 punti e 7 assist.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Credit: Ciamillo