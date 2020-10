Basket femminile, Serie A1 2020-2021: vincono Schio, Broni e Venezia, che espugna il campo di Sesto San Giovanni

Al via la Serie A1 femminile, con tre incontri che si sono giocati oggi e che hanno chiuso la prima giornata del massimo campionato femminile dopo le vittorie di ieri di Lucca, Ragusa, Sassari e Virtus Bologna.

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI-UMANA REYER VENEZIA 69-79 (22-24, 40-40, 57-60)

Colpo del Venezia che nella prima giornata di Serie A1 espugna il campo della Geas Sesto San Giovanni, in un match che fin da subito vede le ospiti provare a scappare via. Fin dal primo quarto, quando i canestri di Fagbenle portano Venezia sul 11-17, o quando è Carangelo che, dopo un parziale a favore della Geas ritrova il +7, anche se a fine quarto le padrone di casa si rifanno sotto e chiudono 22-24. Una tripla di Oroszova a inizio secondo quarto dà il primo vantaggio a Sesto, ma sono Anderson e Bestagno a riportare avanti le venete. Ancora una volta, però, le padrone di casa non demordono e vanno al riposo sul 40-40. Anche il terzo quarto vede Venezia allungare subito sul 43-51, ma ancora una volta la Geas risponde, anche se Fagbenle dà alle ospiti anche il +10 a quattro minuti dall’ultimo intervallo. Quattro punti di Verona nel finale fissano, però, il punteggio sul 57-60 per Venezia. Bestagno dà il +6 a inizio ultimo quarto, ma sono la tripla e il canestro di Carangelo a far scappare via le ospiti in maniera definitiva sul +9. Di nuovo Bestagno e Pan portano Venezia in doppia cifra e a quel punto per la Geas non c’è più nulla da fare e Venezia si impone 79-69.

TOP SCORER

SESTO SAN GIOVANNI – Graves 20, Verona 18, Gwathmey 10

VENEZIA – Carangelo 18, Fagbenle 17, Bestagno, Petronyte 12

PF BRONI 93-DONDI MULTISTORE VIGARANO 85-59 (22-14, 44-26, 71-52)

Vince Broni nel match d’esordio del massimo campionato italiano e lo fa senza problemi contro Vigarano, con le ospiti che sono obbligate a inseguire fin da subito e che quarto dopo quarto vedono le padrone di casa scappare via. Il primo parziale a favore di Broni è di 9-2, con Vigarano che prova a ricucire, ritorna fino al -5 a tre minuti dalla fine, ma poi le padrone di casa allungano nuovamente sul 22-14. La tripla di Ianezic dopo tre minuti del secondo quarto dà il primo vantaggio a doppia cifra per Broni, quando è Kizer a salire in cattedra e con una serie consecutiva di canestri porta le padrone di casa sul 36-20. Due liberi di Madera danno il +20 e il primo tempo si chiude sul 44-26. Non cambia la musica nel terzo quarto, con Broni che controlla il match, concede qualche tiro in più a Vigarano ma non rallenta in attacco e va all’ultimo break avanti 71-52. Si abbassano le percentuali nell’ultimo quarto, ma ormai serve solo per le statistiche e Broni si impone 85-59.

TOP SCORER

BRONI – Orazzo 17, Kizer 16, Rulli 14

VIGARANO – Tapley 18, Rosset 12, Yurkevichus 10

FAMILA WUBER SCHIO-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 84-52 (22-14, 39–21, 64-35)

Tutto come da pronostico a Schio, dove la Famila Wuber domina la sfida contro Campobasso, in un match dove le padrone di casa scappano via fin da subito. Parziale iniziale di 11-3 che mette già in chiaro le cose, con Sottana e Gruda a far volare Schio che chiude il primo quarto avanti 22-14. Ma è il secondo quarto che dà il colpo del ko alle ospiti. Quando Campobasso si rifà sotto a -7, infatti, ecco che un parziale di 13-0 di Schio permette alle padrone di casa di andare al riposo lungo avanti 39-21. Non cambia la musica nel secondo tempo, con le venete che allungano ancora nel terzo quarto, portandosi sul +29 all’ultimo stop.

TOP SCORER

SCHIO – Gruda 21, Sottana 16, Harmon 14

CAMPOBASSO – Ostarello 12, Bonasia 12, Sanchez 8

