Basket femminile, Serie A1 2020-2021: le prime della classe non vogliono sbagliare

Si disputa tra sabato e domenica la quarta giornata del massimo campionato femminile di basket italiano e per le leader di classifica in programma due trasferte da non sottovalutare. Si inizia domani con i due anticipi che vedono in campo proprio Schio e Virtus Bologna, mentre Venezia e le altre squadre saranno impegnate domenica.

Evitare passi falsi è la parola d’ordine per Schio, con le venete impegnate sul campo del Vigarano, ancora fermo a quota zero successi. La Famila Wuber parte con gli ovvi favori dei pronostici e sulla carta non dovrebbe avere difficoltà a espugnare il campo di Vigarano, ma non dovrà comunque sottovalutare l’impegno. Più dura è, invece, la trasferta della Virtus Bologna, con le emiliane impegnate in Sardegna contro la Dinamo Sassari. Le padrone di casa hanno vinto all’esordio contro Battipaglia, ma sono reduci da due ko e la Virtus è favorita, ma come detto anche le V Nere non possono sottovalutare l’impegno di domani.

Domenica, invece, in programma tutte le altre partite. Si inizia con Empoli-Campobasso, con le due squadre affiancate con una sola vittoria, ma le toscane hanno dimostrato qualità e consistenza e partono con i favori dei pronostici. Match interessante a Venezia, dove le altre leader di classifica ospitano il Broni. Le ospiti hanno ottenuto due vittorie, ma Fagbenle e compagne sembrano avere la qualità sufficiente per rintuzzare l’attacco di Broni e continuare il percorso netto sino a qui ottenuto.

Da non perdere anche la sfida tra Lucca e Ragusa, con le toscane ferme a un solo successo, ma che possono mettere in difficoltà una Passalacqua che ha vinto due partite, ma che ancora non ha convinto del tutto e cerca ancora il passo della scorsa stagione. Sempre alle 18, come gli altri match, trasferta importante per la Geas Sesto San Giovanni, che forte dei due successi consecutivi vuole incrementare la striscia positiva in casa di un Battipaglia ancora fermo al palo e che non appare avere i numeri per impensierire le lombarde.

Infine, si chiude alle 19.30 con la partita tra San Martino di Lupari e Costa Masnaga. Si tratta di due outsider di lusso nella corsa playoff, con entrambe le formazioni che sin qui hanno avuto un record negativo di una sola vittoria e due sconfitte. Per entrambe le squadre il match di domenica è fondamentale per dare un segnale e non vedersi staccare fin da subito dalla zona nobile della classifica.

Credits: Ciamillo