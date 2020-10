Basket, Serie A 2020-2021: Poeta clamoroso, Cremona batte a domicilio la Virtus Bologna. Fortitudo a valanga su Trento

Notte bolognese, ma di quelle inattese, in Serie A. Nei due anticipi della terza giornata succedono cose difficili da prevedere alla vigilia. La Virtus Bologna cade in casa contro un’incredibile Cremona, mentre la Fortitudo disintegra Trento, che pure veniva da una spettacolare vittoria in EuroCup contro il Promitheas.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-VANOLI CREMONA 92-95 (10-20, 36-46, 59-80)

Il risultato più impronosticabile della giornata si concretizza alla Segafredo Arena: la Vanoli Cremona passa nel fortino delle V nere, e lo fa con una prestazione da incorniciare nei primi tre quarti e grazie alla lucida follia di Peppe Poeta nel finale. L’inizio è particolarmente lento per entrambe le squadre, ma se gli ospiti cominciano a mettersi in ritmo, con Hommes che fa la voce grossa per dare alla Vanoli il +10 sul quale si chiude il primo quarto. Sembra solo un momento, si trasforma in qualcosa di più: Bologna non capisce cosa le stia succedendo, Cremona ringrazia e raggiunge con Poeta il +13 (16-29). Si accende la Virtus con Markovic e Teodosic (26-30), e ancora con il tiro da tre di Adams (33-36), ma è un fuoco di paglia: gli uomini di Galbiati ritrovano il +10 all’intervallo.

Alla ripartenza nuova fiammata di Hommes e +14 Vanoli (39-53), che diventa +17 qualche minuto più tardi, con il fronte bianconero tra il perplesso, lo sconcertato e il nervoso. Arriva il primo momento di onnipotenza di Poeta, che comincia a segnare tutto quel che gli capita per le mani da tre, guidando i suoi sul 59-80 di fine terzo periodo. Sembra finita, è solo cominciata: la Segafredo morde in difesa, alza l’intensità al massimo e in cinque minuti, con un quintetto che comprende anche il poco schierato Nikolic, arriva al -6 (76-82). Poeta segna un’altra volta da lontano, Abass e Teodosic riportano la Virtus a -4 (81-85), ancora Poeta realizza da tre di tabella. A quel punto ne arrivano cinque in fila di Hunter, che poi finisce stoppato da Lee. Nell’altra metà campo Poeta, non contento, decide di segnare dal logo dell’UnipolSai. Markovic è l’ultimo a mollare, trovandosi per le mani anche tre liberi per il -1 sull’89-93. Segna solo il secondo, sul terzo Nikolic raccoglie ed è 92-93, Cournooh fa 2/2 in lunetta e Teodosic cerca il lancio lunghissimo, ma Hommes lo intercetta con gioia finale sua e dei compagni.

TOP SCORER

VIRTUS: Teodosic 22, Adams 16, Markovic e Hunter 12

CREMONA: Poeta 28, Hommes 23, Mian 12

FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 93-70 (23-16, 48-34, 80-52)

Se alla Segafredo Arena non c’è gioia, all’Unipol Arena la Fortitudo riesce a festeggiare il suo primo successo in questo campionato, il che le evita una partenza con tre perse di fila che non le capitava da quasi trent’anni in A. La partita, per la verità, ha storia, se ce l’ha, solo nei primi quindici minuti. Scappa subito la Effe, con Aradori e Fletcher che fanno sentire la loro voce per l’11-2 iniziale. Browne, Morgan e Maye cercano di ricucire lo strappo fino al 13-10, ma una nuova accelerazione della Lavoropiù indica che la serata deve prendere una direzione. Quando si mette in ritmo anche Banks, le cose diventano complicate per Trento, che pure regge ancora con il duo Williams-Maye fino al 28-23, ed è il secondo a riuscire a dare continuità all’Aquila Basket fin dove possibile, perché i padroni di casa scappano via fino al 48-34 dell’intervallo.

Lo strappo vero arriva al rientro dagli spogliatoi, con Happ, Fletcher e soprattutto Fantinelli che distruggono qualsiasi speranza della Dolomiti Energia, presto sepolta sotto quasi 30 punti di distacco già a metà terzo periodo. Quattro uomini su cinque del quintetto fortitudino, più Banks partito dalla panchina (va ricordato che non aveva giocato nella seconda per un problema alla mano occorso a Roma), arrivano in doppia cifra, e quel che rimane della partita è purissima gestione, mentre Trento qualche segnale preoccupante di incostanza tra campionato e Coppa lo lancia.

TOP SCORER

FORTITUDO: Fantinelli 21, Aradori 18, Banks 15

TRENTO: Maye 17, Williams 13, Sanders 10

