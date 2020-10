Basket, Eurolega: Zenit San Pietroburgo-Milano rinviata. La squadra russa ha troppi positivi al Covid-19

Zenit San Pietroburgo-Milano, match valido per la quinta giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket, è stata ufficialmente rinviata. La partita, prevista per giovedì 22 ottobre, è stata rimandata a data da destinarsi perché la compagine russa non ha a disposizione almeno otto giocatori in grado di scendere regolarmente in campo. Lo Zenit sta infatti facendo i conti con una serie di positività al Covid-19 e quello di questa settimana è il terzo incontro consecutivo che non riesce a giocare.

Lo stesso destino è toccato ad altre due partite, sempre per lo stesso motivo: Alba Berlino-Baskonia Vitoria Gasteiz (giovedì 22 ottobre, a richiedere il rinvio è stata la formazione tedesca) e Anadolu Efes Istanbul-Asvel Villeurbanne (venerdì 23 ottobre, sono stati i francesi a chiedere il posticipo). A questo punto le tre sfide andranno riprogrammate, le date disponibili verranno comunicate nelle prossime settimane. Va ricordato che Milano occupa attualmente il quarto posto in classifica con tre vittorie all’attivo e che dovrebbe poi giocare il 30 ottobre contro l’Alba Berlino in casa, ma non ci sono più certezze vista la situazione della formazione tedesca.

Credit Ciamillo