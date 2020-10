Basket, Eurolega: Barcellona batte Panathinaikos al supplementare, Zalgiris travolge Efes

Stasera si sono giocate due partite valide per la quarta giornata dell’Eurolega di basket. Non sono infatti andati in scena gli altri due incontri in programma: il Valencia ha vinto a tavolino (20-0) con lo Zenit San Pietroburgo (fermo per troppe positività a Covid-19), Lione-Stella Rossa è invece stata rinviata. Lo Zalgiris Kaunas ha demolito l’Anadolu Efes per 89-73 e si conferma in testa a punteggio pieno. I lituani hanno indirizzato il risultato già nel primo quarto (25-19), trascinata da Hayes (17 punti) e Lekavicus (12), mentre agli ospiti non sono bastati Dunston (20) e Simon (16), era assente il fondamentale Shane Larkin.

Il Barcellona ha invece avuto la meglio sul Panathinaikos all’overtime per 97-89, i catalani hanno dominato il supplementare (22-14) grazie agli show di Hanga (6 punti tutti nell’overtime), Davies (20) e Higgins (24), mentre ai greci non è bastato Foster (24). Il Barcellona sale in terza posizione con due vittorie all’attivo, il Panathinaikos è nelle retrovie con un solo successo all’attivo.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo