Inter-Milan in tv: orario e su che canale vedere il derby

Sabato 17 ottobre (ore 18.00) si gioca Inter-Milan, match valido per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena il rovente Derby della Madonnina, la stracittadina per eccellenza del nostro campionato. Si infiamma la rivalità tra le due squadre del capoluogo meneghino e ne vedremo davvero delle belle in campo, siamo soltanto all’inizio della stagione ma entrambe le formazioni vogliono assolutamente vincere, regalare una gioia ai propri tifosi e ottenere un successo fondamentale per la classifica generale.

Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali, alcuni uomini potrebbero non essere al top della forma e inoltre bisogna fare i conti con le positività al Covid-19 che hanno tolto giocatori importanti a entrambe le compagini. Il Milan si trova al comando della classifica a punteggio pieno insieme all’Atalanta, i rossoneri hanno dunque due punti di vantaggio sui nerazzurri (terzi in graduatoria insieme a Sassuolo e Juventus), incappati in un pareggio contro la Lazio nell’ultimo turno prima della sosta. L’Inter ha vinto gli ultimi quattro derby di Serie A, il Milan non vince la stracittadina dal 31 gennaio 2016.

Loading...

Loading...

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del derby Inter-Milan, match valido per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

INTER-MILAN: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 17 OTTOBRE:

18.00 Inter-Milan

INTER-MILAN: COME VEDERE IL DERBY IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252.

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse