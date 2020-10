Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olympiacos vince il derby con il Panathinaikos, il Barcellona cade a San Pietroburgo

Sono quattro i match, oltre a quello che ha visto l’Olimpia Milano battere l’Asvel, che si sono tenuti in questa serata di Eurolega. L’incontro clou era indubbiamente il derby sentitissimo tra Olympiacos e Panathinaikos, di scena nella storica casa dei secondi: l’OAKA. Ad avere la meglio, però, sono stati gli ospiti, guidati da un Giorgios Printezis da 17 punti con 7/9 dal campo. Il Pana ha passato tutti i quaranta minuti a inseguire invano i rivali e ha perso con il risultato finale di 71-78.

Il responso più sorprendente di giornata, però, è la sconfitta, 74-70, patita dal Barcellona sul campo dello Zenit di San Pietroburgo. I russi hanno mandato ben cinque cestisti in doppia cifra e hanno trovato 16 punti a testa da Billy Baron e Alex Poythress. Partita in chiaroscuro per la stella dei catalani Nikola Mirotic, il quale ha segnato 14 punti tirando con il 100% da 2 (6/6) e con lo 0% da tre (0/6).

Vittoria convincente per la Stella Rossa di Belgrado che asfalta con il risultato di 90-73 i campioni di Spagna del Baskonia Vitoria-Gasteiz. I serbi volano sulle ali di un Jordan Lloyd da ben trenta punti in venticinque minuti. Tutto facile anche per il Bayern Monaco che supera, 72-90, l’Alba Berlino. I bavaresi hanno trionfato nel derby teutonico mandando ben quattro giocatori in doppia cifra. Migliore in campo un Wade Baldwin IV da 14 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.

