Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia Milano travolge l’Asvel con un perentorio 87-73

L’Olimpia Milano vince anche il secondo match in programma in quest’Eurolega 2020-2021. I meneghini hanno superato, tra le mura amiche, i transalpini dell’Asvel con il risultato di 87-73. Al netto del punteggio finale, per tre quarti i francesi sono riusciti a rimanere a contatto, ma quando il sodalizio del capoluogo lombardo ha deciso di premere il piede sull’acceleratore, per loro non c’è stato nulla da fare.

Gli ospiti partono meglio e restano in testa al match per gran parte del primo quarto. Solo a un minuto dalla sirena Milano, con un gioco da tre punti di Moraschini, trova il primo vantaggio sul 17-15. I meneghini sono, così, andati alla pausa avanti 20-17. Nella seconda frazione di gioco l’equilibrio ha continuato a regnare. L’Olimpia è partita forte e ha toccato addirittura il +14, sul 36-22. I francesi, tuttavia, si sono, in seguito, riportati sotto e hanno concluso i primi venti minuti sotto di appena cinque punti sul 45-40.

l’Asvel ha iniziato meglio la ripresa ed è tornato a -2 sul 47-45. Successivamente, però, Milano ha ripremuto il piede sull’acceleratore e grazie a Delaney e Shields ha raggiunto il +12 sul 59-47. Ancora una volta, tuttavia, i transalpini si sono dimostrati particolarmente resilienti. A cavallo tra il penultimo e l’ultimo quarto, infatti, Yabusele si è accesso e ha guidato i suoi all’ennesima rimonta. Dopo un minuto dall’inizio dell’ultimo periodo, l’Asvel era di nuovo a -4, sul 63-59.

A quel punto, però, Datome ha suonato la carica con cinque punti consecutivi e Shield e Rodriguez, coi loro canestri, hanno permesso a Milano di prendere definitivamente il largo. Nell’arco di quattro minuti, i meneghini hanno raggiunto il +15, sul 77-62, e hanno mandato definitivamente in archivio il match.

IL TABELLINO DI OLIMPIA MILANO-ASVEL 87-73 (20-17, 25-23, 16-14, 26-19)

MILANO: Leday 10, Moretti, Moraschini 10, Roll 5, Rodriguez 13, Tarczewski 4, Cinciarini, Delaney 9, Shields 17, Brooks 1, Hines 8, Datome 10

ASVEL: Freeman 3, Kahudi 4, Diot 4, Lomazs 2, Fall 10, Noua 12, Bako 2, Lighty 5, Howard 6, Yabusele 8, Cole 10, Strazel 7

