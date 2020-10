Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia Milano fa visita all’Olympiacos, Kyle Hines ritorna al Pireo

L’Olimpia Milano si appresta ad affrontare la prima settimana con doppio appuntamento nell’Eurolega 2020-2021: domani, infatti, le Scarpette Rosse saranno di scena al “Peace and Friendship Stadium” in occasione del match contro l’Olympiacos, mentre venerdì torneranno al Forum dove riceveranno la prestigiosa visita del Real Madrid. Chiaramente l’insegnamento di Ettore Messina è quello di pensare a una gara per volta, per cui ora i meneghini sono totalmente focalizzati sulla sfida del Pireo, dove coltiveranno l’ambizione di cogliere la terza vittoria consecutiva e di rimanere a punteggio pieno.

I lombardi, usciti decisamente rafforzati dalla sessione di mercato estiva, sono stati protagonisti di un avvio di stagione esaltante: tredici vittorie in altrettante partite, con annessa la conquista della Supercoppa Italiana. L’esordio in Eurolega è stato all’insegna del brivido, con i biancorossi che si sono imposti a Monaco di Baviera dopo un tempo supplementare e grazie alla tripla di Shavon Shields a pochi secondi dalla sirena. Decisamente più morbido il debutto casalingo contro l’ASVEL Villeurbanne: un match che l’Armani Exchange ha controllato sin dalla seconda metà del periodo iniziale, per poi allungare in maniera definitiva nell’ultimo quarto e vincere per 87-73.

Per l’Olympiacos, invece, una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite europee: ko interno contro lo Zalgiris Kaunas (67-68) e successiva affermazione nel sentitissimo derby contro il Panathinaikos (71-78) grazie ai 17 punti di Georgios Printezis. Il dato che sorprende di queste prime due partite è la bassissima percentuale nel tiro dalla lunga distanza, fondamentale nel quale i greci hanno raccolto un misero 25.5%. Si preannuncia molto interessante il duello in cabina di regia tra i due nuovi acquisti, Kostas Sloukas da un lato e Malcolm Delaney dall’altro, mentre sarà una serata speciale per Kyle Hines, che è stato un giocatore della squadra ateniese per due stagioni indimenticabili (2011-2013), coronate dalla conquista di due Euroleghe.

Credit: Ciamillo