Basket, Eurolega 2020-2021: il Barcellona si aggiudica il Clasico contro il Real Madrid. Vincono anche Maccabi e Bayern

Si è concluso (in attesa dei recuperi) il programma della quinta giornata di stagione regolare per l’Eurolega 2020-2021 di basket maschile con tre incontri sicuramente interessanti che hanno anche saputo regalare risultati a sorpresa e finali palpitanti. Partiamo dal successo in overtime per 89-87 del Maccabi Tel Aviv in casa del Khimki Mosca, arrivato al termine di un match tiratissimo in cui il parziale di 5-0 a fine regolamentari firmato da Wilbekin e Dorsey è stato decisivo ai fini dell’esito finale della contesa. Da registrare la prova magistrale tra i padroni di casa per l’ex CSKA Mosca Alexey Shved, capace di totalizzare 32 punti e 11 assist con 6/12 dalla lunga distanza.

Grande vittoria casalinga per il Bayern Monaco con il punteggio finale di 74-68 contro l’Olympiacos. Con questo risultato, i bavaresi staccano i greci e balzano in vetta alla classifica generale con un bilancio di 4-1 in coabitazione con Barcellona (impegnata stasera nel terzo match di serata) e Zalgiris Kaunas. Decisivi i 34 combinati del duo Baldwin-Lucic con 18 e 16 punti, ma vanno in doppia cifra anche Djedovic e Reynolds. I riflettori erano però quasi tutti puntati sul Palau Blaugrana di Barcellona per il primo Clasico stagionale in Europa. I padroni di casa catalani hanno dominato in lungo e in largo per poi soffrire un po’ nel finale, ma hanno comunque portato a casa la vittoria per 79-72 valevole anche per la leadership provvisoria in classifica. Top scorer Kyle Kuric per il Barça con 15 punti, bene anche Brandon Davies con 14 e Corey Higgins con 13. Per il Real Madrid si salva sicuramente Trey Thompkins con 14 punti e 7 rimbalzi

Foto: LivePhotoSport