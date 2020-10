Basket, Eurolega 2020-2021: i risultati del 16 ottobre. Milano rimonta il Real, Polonara e Fontecchio grandi protagonisti

Si è completato il quarto turno dell’Eurolega 2020-2021. Fantastica vittoria in rimonta dell’Olimpia Milano, che al Forum supera il Real Madrid per 78-70 al termine di una partita pazzesca. La squadra di Messina recupera quattordici punti di svantaggio con un secondo tempo semplicemente eccezionale. Grandi protagonisti Sergio Rodriguez e Shavon Shields, che hanno trascinato al terzo successo stagionale i milanesi.

Serata da incorniciare per Simone Fontecchio. L’ex Milano e Bologna si regala una notte da protagonista nella vittoria dell’Alba Berlino sul campo del CSKA Mosca per 93-88. Ai russi non bastano i 27 punti di Mike James e i 25 di Will Clyburn. Una Germania che piazza la doppietta in questa notte di Eurolega con un’altra vittoria esterna di grande prestigio come quella del Bayern Monaco sul campo del Fenerbahce (75-71 con 18 punti di Lucic)

L’Olympiacos si conferma in un ottimo momento e, dopo aver battuto Milano mercoledì, e replica il successo casalingo contro il Maccabi Tel Aviv per 85-82. Decisiva la tripla sulla sirena di Aaron Harrison, che brucia la retina, regalando la vittoria ai greci.

Tutto davvero molto facile per il Baskonia contro un Khimki Mosca rimaneggiato per i problemi con il Covid-19. Gli spagnoli si impongono per 77-60 con 20 punti di uno straordinario Achille Polonara, che si regala anche lui la miglior serata della carriera in Eurolega.

RISULTATI 16 OTTOBRE EUROLEGA 2020-2021

CSKA Mosca – Alba Berlino 88-93

Fenerbahce – Bayern Monaco 71-75

Olympiacos – Maccabi Tel Aviv 85-82

Olimpia Milano – Real Madrid 78-70

Baskonia – Khimki Mosca 77-60



andrea.ziglio@oasport.it

Credit Ciamillo