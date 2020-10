Basket, EuroCup 2020-2021: Trento resta imbattuta, secondo ko per Venezia

Una vittoria ed una sconfitta. E’ questo il bilancio della serata italiana nella quarta giornata di EuroCup 2020-2021 di basket. La Dolomiti Energia Trento continua nel suo straordinario cammino europeo, mantenendo la sua imbattibilità, superando gli sloveni del Cedevita Olimpija Lubiana per 61-51. Discorso diverso, invece, per la Reyer Venezia, al secondo ko consecutivo dopo aver perso in casa della Joventut Badalona per 92-78.

Continua la striscia positiva di Trento, che si conferma in testa alla classifica. La formazione di coach Brienza ha controllato il match contro il Cedevita, trovando l’allungo decisivo nel terzo quarto (24-12), toccando anche il +20. Negli ultimi dieci minuti la Dolomiti Energia ha tirato il fiato, con gli ospiti che poi hanno accorciato fino al 61-51 finale. Ottima prova di Gary Browne, che ha messo a referto 14 punti e 7 assist, mentre al Cedevita non sono bastati i 13 punti di Kendrick Perry.

Se Trento brilla in Europa, purtroppo per Venezia l’avventura continentale sta portando poche soddisfazioni. Il secondo ko consecutivo arriva in Spagna contro Badalona, complice un secondo tempo da 47-33 per gli spagnoli. La Reyer è rimasta in partita per due quarti, crollando poi nei successivi venti minuti. Non sono bastati alla formazione di De Raffaele i 13 punti di Andrea De Nicolao ed Austin Daye, mentre per il Badalona il migliore è stato Vladimir Brodziansky con 15 punti.

Questi i tabellini delle partite

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – CEDEVITA OLIMPIJA LUBIANA 61-51 (15-12, 15-10, 24-12, 7-17)

Trento: Browne 14, Williams 10, Sanders 9

Cedevita: Perry 13, Blazic 12, Hopkins 7

JOVENTUT BADALONA – UMANA REYER VENEZIA 92-78 (24-26, 21-19, 28-20, 19-13)

Joventut: Brodziansky 15, Tomic 14, Dimitrijevic 14

Venezia: De Nicolao 13, Tonut 13, Watt 12

Credit Ciamillo