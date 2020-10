Basket, Eurocup 2020-2021: la Germani Brescia viene travolta dal Mornar Bar

La trasferta della Germani Brescia in Montenegro, in casa del Mornar Bar, si è rivelata un vero e proprio disastro. I lombardi, che prima del match avevano un record di 1-1 nella seconda competizione continentale, sono stati letteralmente travolti. Il risultato finale è stato un perentorio 95-76 che sottolinea le difficoltà che la difesa bresciana ha incontrato in questo incontro.

La chiave del match è stato un primo quarto da incubo per i lombardi. Il Mornar Bar, innanzitutto, è partito con un parziale di 14-0 che ha subito tagliato le gambe ai rivali. Dopodiché, grazie a un Isaiah Whitehead tuttofare, capace di segnare canestri, imbeccare i compagni e rubare palloni in difesa, il sodalizio montenegrino ha allungato ulteriormente e ha chiuso il periodo avanti 30-10.

Solo a metà terzo quarto Brescia è riuscita a tornare, momentaneamente, ad avere uno svantaggio in singola cifra. Jeremic e Vranjes, però, hanno permesso al Mornar Bar di scappare nuovamente via e mettere la partita in ghiaccio. Brescia ha iniziato il periodo conclusivo sotto di diciotto punti e chiaramente già non aveva più alcuna chance di tornare in carreggiata.

IL TABELLINO DI MORNAR BAR – GERMANI BRESCIA 95-76 (30-10, 22-25, 22-21, 21-20)

MORNAR BAR: Pullen 3, Gabriel 11, Needham 11, Jeremic 14, Sehovic 9, Smith 9, Whitehead 9, Lazic 2, Pavic 2, Vranjes 11, Bjelica 6, Lukovic 8

BRESCIA: Cline 3, Vitali 2, Parrillo, Chery 11, Bortolani 11, Ristic 4, Crawford 11, Burns 13, Moss 6, Sacchetti 13, Ancelotti 2

