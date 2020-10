Basket, EuroCup 2020-2021, 5a giornata: Brescia per tenersi in corsa, Venezia vuole un segnale importante

Si avvicina il giro di boa per la regular season di EuroCup. Con Trento che si è vista rinviare la sfida che la vedeva impegnata nella trasferta contro il Gran Canaria, rimangono due le formazioni italiane di scena nella 5a giornata tra le partite di domani: Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Entrambe sono impegnate in casa, con obiettivi un po’ diversi tra di loro pur nelle difficoltà.

UMANA REYER VENEZIA-BAHCESEHIR KOLEJI ISTANBUL (Mercoledì 28 novembre, ore 20:30)

Alla Reyer manca una partita da giocare (quella con Bourg-en-Bresse, rinviata a causa dei problemi interni al club francese in materia di contagiati dal Covid-19), ma già quella con il Bahcesehir assume contorni importanti a causa della collocazione in classifica delle due squadre nel girone A. Venezia, infatti, ha una sola vittoria contro due sconfitte, mentre i turchi finora hanno sempre perso, andando vicini al successo soltanto nella seconda partita in casa dell’UNICS Kazan. Eppure il talento non manca a coach Zafer Aktas, che nel gruppo americano può contare sull’ex Siena, NBA, Olympiacos e Fenerbahce Erick Green, oltre che sugli ex “italiani” Peyton Aldridge (Cremona), Jamal Jones (Verona) e Josh Owens, che è l’ex di turno avendo giocato cinque stagioni fa a Venezia (per lui anche annate a Trento e Reggio Emilia). L’Umana di coach Walter De Raffaele arriva dopo una vittoria di vitale importanza contro la Dinamo Sassari, ancor più significativa pensando al fatto che Austin Daye è rimasto costretto fuori per infortunio. La situazione di infermeria, che una settimana fa era perlomeno critica, è comunque in via di miglioramento per i lagunari.

GERMANI BRESCIA-BOULOGNE METROPOLITANS 92 (Mercoledì 28 novembre, ore 20:45)

Il nome Boulogne Metropolitans 92 non inganni: si tratta di un club ben noto nel passato come Paris-Levallois e poi come Levallois Metropolitans, cioè lo stesso che nacque dalla fusione di Paris Basket Racing e Levallois Sporting Club Basket. L’attuale presidente è un gigante del passato NBA, Boris Diaw, e l’allenatore è Jure Zdovc, un personaggio con una storia tutta da raccontare visto anche alla Virtus Bologna da giocatore. Gara che, se non è decisiva, ci va molto vicino, perché la Germani di coach Vincenzo Esposito è a quota 2 punti, con un unico successo a fronte di tre sconfitte e la necessità, dunque, di svoltare la stagione continentale sul parquet amico (senza però il pubblico, come nel resto d’Italia). Non è però un buon periodo per i lombardi, che oltre a essere privi di TJ Cline e Tyler Kalinoski (adduttore uno, coronavirus l’altro) hanno vissuto un’ultima settimana di cadute improvvise nell’ultimo quarto, prima a Malaga (in una partita molto particolare) e poi a Reggio Emilia. Fondamentale, dunque, ritrovare fiducia con gli uomini a disposizione e sconfiggere quella che finora è la novità più rilevante della Jeep Elite (alias Pro A) francese, con vittorie su Gravelines-Dunkerque, Monaco, Cholet e Limoges, che non sono proprio quattro squadre sprovvedute. Attenzione a Vitalis Chikoko, che l’Italia ricorda bene a Reggio Emilia e Verona: il centro di Harare (Zimbabwe) è diventato importante a questi livelli, con 16 punti di media in Francia e 8.8 in Europa, dove invece la voce grossa la fanno Anthony Brown e Tomer Ginat.

