Basket, Ettore Messina: “Delaney, distorsione molto brutta, vedremo la risonanza. Senza tre titolari mi butterei nel Naviglio, ma qualcosa faremo”

La gioia per il successo dell’Olimpia Milano sul Real Madrid in una grande notte di Eurolega, con un 78-70 maturato al termine di una rimonta da -14, è decisamente sporcata dal terzo serio infortunio in casa A|X Armani Exchange, questa volta capitato a Malcolm Delaney, che dopo un tiro da tre è ricaduto male sul piede sinistro rimediando una chiara distorsione.

A parlarne, dopo il match, è stato Ettore Messina: “Sembra una brutta distorsione, non so cosa pensare, aspettiamo la risonanza di domani (oggi, N.d.R.). Certo se penso che siamo senza tre dei teorici titolari, il playmaker, la guardia e l’ala, mi butto nel Naviglio. Ma qualcosa andremo a fare“.

L’A|X Armani Exchange, infatti, dovrà affrontare la Virtus Roma nella giornata di domani (ore 17:30) anche senza Vladimir Micov e Kevin Punter, e dunque con un roster a questo punto ridotto a 12 effettivi in attesa del rientro di tutti gli indisponibili. Da valutare anche la condizione di Kyle Hines, che nella serata contro il Real non era al meglio.

Credit: Ciamillo